Es poco probable que las monedas digitales estables sean el futuro de los pagos a pesar del aumento de su valor de mercado en los últimos dos años, según un artículo en el blog del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El primer tipo de criptomoneda estable que está respaldada por activos líquidos y seguros vincula “innecesariamente” la liquidez, lo que hace que no esté disponible para otros usos en el sistema bancario, mientras que el segundo tipo que no está totalmente respaldada es similar a los billetes de banco privados, que históricamente han fracasado, escribieron los autores, entre ellos el ex vicepresidente de la Fed de Nueva York, Rod Garratt, y los economistas Michael Lee y Antoine Martin.

Las criptomonedas estables, normalmente vinculadas a una moneda respaldada por el Gobierno, como el dólar o el euro, se han convertido en una parte vital del universo de las criptomonedas porque los inversionistas las utilizan para comprar y vender otras monedas digitales que son más volátiles. Su capitalización de mercado aumentó de US$5,700 millones a fines de 2019 a más de US$176,000 millones en la actualidad. Sin embargo, la Reserva Federal y otros organismos de control de Estados Unidos han dicho que las criptomonedas estables necesitan más regulación y deben ser emitidas por los bancos.

Los autores del blog escribieron que, si la tecnología de libro mayor distribuido está aquí para quedarse, entonces hacer que los bancos emitan depósitos tokenizados sería un punto de partida más “deseable” y “realista”, dado que los clientes pueden usarlos en las infraestructuras de pago existentes y el enfoque reduce los riesgos de lavado de dinero.

El artículo, publicado en la página del blog Liberty Street Economics de la Fed de Nueva York, no refleja necesariamente la posición del banco o del Sistema de la Reserva Federal.

“Las medidas de los bancos centrales durante el último siglo han dado lugar a un sistema bancario y de pagos que funciona bien. ¿Por qué no aprovechar eso y emitir depósitos tokenizados?”, escribieron los autores. “Los depositantes de los bancos podrían convertir sus depósitos en activos digitales y sacarlos de ellos, los depósitos tokenizados” que pueden circular en una plataforma de libro mayor distribuido.

La Reserva Federal recientemente discutió el desarrollo de su propia moneda en un documento de 35 páginas, diciendo que el documento era solo un primer paso y que no tenía la intención de continuar sin el apoyo de la Casa Blanca y el Congreso. Se espera que Nellie Liang, subsecretaria del Tesoro para las finanzas nacionales, testifique el martes en la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre las criptomonedas estables.