Expectativas sobre déficit impulsan precio del níquel a máximo de seis meses

Los precios del níquel tocaron hoy un máximo de seis meses, ya que las expectativas sobre un cuarto año consecutivo de déficit de suministros se vieron reforzadas por los indicios de una fuerte demanda de las firmas de acero inoxidable en China.

El níquel de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.5% a US$ 13,260 por tonelada a las 10:37 GMT, luego de alcanzar su nivel más alto desde fines de agosto con US$ 13,405.

El precio del metal ha ganado un 24% este año, el mejor desempeño entre los metales de la LME.

"El mercado del níquel ha estado en déficit durante tres años consecutivos y esperamos otro déficit este año", dijo Olivier Masson, analista de Roskill.

En otros metales, el cobre bajaba 1.4% a US$ 6,386 la tonelada, el aluminio caía 1.9% a US$ 1,882, el zinc perdía 1.2% a US$ 2,750, el plomo descendía 1.1% a US$ 2,119 y el estaño bajaba 0.3% a US$ 21,550 dólares.