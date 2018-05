Exceso de oferta de GNL se exagera demasiado, según Novatek

Novatek PJSC, el productor ruso de gas natural licuado, considera que el excedente mundial de combustible supercongelado está desapareciendo más rápido de lo esperado.

“No estoy de acuerdo con la idea de que hay un excedente de capacidad global de GNL”, dijo el máximo responsable Leonid Mikhelson en una entrevista en París esta semana. La demanda en la región Asia Pacífico es tan fuerte que en los próximos tres años probablemente haya que modificar las hipótesis del sector sobre la oferta, dijo.

Las importaciones chinas de GNL, que crecieron 56% en el primer trimestre, son un ejemplo de ese cambio, según Mikhelson.

El exceso de oferta de GNL es desde hace años tema de conversación del sector ante los nuevos volúmenes sin precedente de las plantas de Australia, EE.UU. y Rusia. Novatek inauguró su proyecto ártico Yamal LNG con un valor de US$ 27,000 millones el año pasado y trazó planes destinados a tener una mayor capacidad en el marco de los esfuerzos rusos para alcanzar una posición de liderazgo en la industria mundial.

Muchos países del Asia Pacífico como Bangladesh o Filipinas, que nunca antes planearon usar gas natural, firmaron o proyectan firmar importantes acuerdos en materia de GNL, dijo Mikhelson. “Inclusive un gran consumidor de GNL como Corea está reviendo en este momento su estrategia energética para reducir la generación atómica y pasar al gas natural”, dijo el multimillonario.

Las predicciones anteriores de un excedente cobraron forma cuando el precio del gas natural se ubicó entre US$ 12 y US$ 16 por millón de unidades térmicas británicas, en comparación con una banda de US$ 7.5 a US$ 8.5 en la actualidad, agregó.

“Como productores de gas, nuestro objetivo es no actuar a favor del alza de los precios y competir con otras fuentes de energía antes que con otros productores de GNL”, dijo.

