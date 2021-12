La criptomoneda ether supera actualmente al bitcóin por la mayor cantidad este año desde que se lanzó el token nativo de la red Ethereum en el 2015 como una alternativa a la criptomoneda original.

Si bien ambas establecieron máximos históricos este mes, ether ha ganado alrededor de un 530% desde diciembre, en comparación con una duplicación del valor de bitcóin, lo que amplió la brecha de rendimiento entre ellas en más de 400 puntos porcentuales.

El valor de mercado de bitcóin sigue siendo casi el doble que el de ether en alrededor de US$ 1.1 billones, según datos de CoinMarketCap.com.

La mayor diferencia entre ether y bitcóin es que ether tiene una asociación mucho mayor con sectores de crecimiento auxiliares en cripto, incluidas finanzas descentralizadas (conocidas como DeFi), tokens no fungibles y el llamado metaverso, dijo Stephane Ouellette , director ejecutivo y cofundador de la plataforma de cifrado FRNT Financial Inc.

“La ventana de negociación actual de BTC parece asociar más el activo con las tendencias cambiarias globales, coberturas de inflación, etc.”, dijo, y agregó “mientras que ETH tiene, al menos desde el punto de vista de la percepción actual del mercado, correlaciones más altas con el crecimiento de subsectores de las criptomonedas”.

Ether sustenta la red Ethereum, la cadena de bloques dominante utilizada para miles de aplicaciones descentralizadas, que ha experimentado un aumento en el uso y la popularidad este año. Además, se sometió a una actualización que se esperaba le permitiera ser más rápida y escalable.

El token avanza hacia máximos históricos una vez más, un repunte que se vio trastocado a fines de la semana pasada en medio de una agitación más amplia de activos de riesgo. Pero después de que rebotó en su promedio móvil de 50 días el lunes, ether se ha disparado al alza y ha avanzado alrededor del 13% desde el viernes.

Ether ha superado a bitcóin en todos menos cuatro meses en lo que va de año y está cerrando noviembre con un segundo mes consecutivo de rendimiento superior. En este momento, un ether equivale aproximadamente al 8% de un bitcóin.