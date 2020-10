El mercado de valores avanza con fuerza al considerar la creciente ventaja de Joe Biden en las encuestas como una señal para descontar las probabilidades de un resultado no concluyente. Pero algunos inversores dicen que es demasiado pronto para descartar una convulsión, y que el oro podría beneficiarse de la incertidumbre.

El temor a que las elecciones no producirían un ganador claro se ha aliviado esta semana, y los operadores señalan que las encuestas indican una ventaja más sólida para el aspirante demócrata Biden. La posibilidad de un resultado reñido y un caos resultante habían puesto nerviosos a los mercados en las últimas semanas, al tiempo que reforzaba las esperanzas para refugios como el oro.

Estrategas, entre ellos los de State Street Global Advisors e Invesco Ltd., dicen que la retórica acalorada y las preocupaciones aún latentes sobre la posibilidad de un enfrentamiento prolongado sobre el resultado revitalizarán la demanda del metal tras el estancamiento de su repunte el mes pasado. La preocupación sobre el pronóstico del presidente Donald Trump después de dar positivo por COVID-19 también agravó la incertidumbre.

“A pesar de que algunas encuestas indican que la ventaja de Biden se está ampliando, no daría por sentado que el riesgo de una elección no concluyente ha disminuido, aunque sé que eso es lo que muchos suponen”, señaló Kristina Hooper, estratega jefe de mercado global de Invesco Advisers, que gestiona activos por valor de US$ 1.1 billones. “Pueden pasar muchas cosas entre hoy y las elecciones, y creo que el oro puede beneficiarse de ello”.

El metal amarillo, que avanzó un 30% durante los primeros ocho meses de 2020, perdió impulso en setiembre y se relajó por segundo mes a medida que el dólar se apreciaba. La semana pasada se vieron indicios de que la demanda comenzaba a recuperarse, ya que los precios registraron la mejor ganancia desde agosto por las perspectivas de estímulo de EE.UU., pero ha sido más inestable esta semana.

El oro cayó el martes después de que Trump pusiera fin a las conversaciones con los líderes demócratas sobre un nuevo paquete de apoyo, aunque redujo esa pérdida el miércoles.

Riesgo subestimado

Los mercados de metales preciosos podrían subestimar los riesgos que rodean las elecciones, según Citigroup Inc. El banco dijo a finales del mes pasado que esas preocupaciones podrían impulsar los lingotes a un récord para fin de año.

“El oro se nutre de la incertidumbre: en mi experiencia nunca hemos tenido una elección en EE.UU. tan incierta como esta, y un entorno político tan incierto como este”, dijo George Milling-Stanley, estratega jefe para oro en State Street Global Asesores, el agente de marketing de SPDR Gold Shares, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por el metal.

Las crecientes tensiones en el período previo a las elecciones quedaron subrayadas por un debate inusualmente polémico la semana pasada entre Trump y Biden. Los mercados se habían estado preparando para un posible resultado disputado después de que Trump no se comprometiera a una transferencia pacífica del poder el mes pasado si perdía las elecciones. El índice de volatilidad Cboe, o VIX, ha subido durante seis sesiones consecutivas, la racha más prolongada desde 2018.

“Las encuestas ya han engañado antes por lo que sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al resultado”, manifestó Wayne Gordon, director ejecutivo de materias primas y divisas de UBS Global Wealth Management, a Bloomberg TV. “El oro sigue siendo un excelente diversificador dentro del contexto de cartera para las personas que deseen protegerse contra estas incertidumbres que se avecinan”.