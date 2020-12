El 50.6% de los limeños no cuenta con una tarjeta de crédito, según el “Estudio sobre el consumidor y la banca” de Neo Consulting. El 30.7% de estos tomó esa decisión por temor a endeudarse, mientras que el 24% de estos lo hizo porque no desea pagar intereses en una compra. El 21% prefiere utilizar el dinero con el que cuenta, el 14.7% considera que no necesita una tarjeta de crédito, el 11.7% ha tenido inconvenientes en el pasado para pagar sus deudas y el 11% no tiene un ingreso estable.

Al escoger una tarjeta de crédito, más del 97% de los limeños considera importante o muy importante que tenga bajos costos de membresía o de renovación anual. Los limeños también consideran importante o muy importante que la tarjeta de crédito tenga una menor tasa de interés y que sea de una marca altamente aceptada.

El factor más importante para definir la adquisición de un préstamo es que este tenga la menor tasa de interés del mercado. El 95% de limeños también considera importante o muy importante que este permita pagos extraordinarios sin comisión.

El 71.4% de los limeños no cuenta ni ha considerado pedir un préstamo o crédito. El 16.7% lo hace porque no cuenta con un ingreso estable.

Neo Consulting entrevistó a 714 personas entre 18 y 70 años en Lima Metropolitana y Callao entre el 23 de octubre y el 18 de noviembre del 2020. El nivel de confiabilidad de la encuesta es de 95%.