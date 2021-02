El repunte del estaño ha sido tan poderoso en los últimos trimestres que los precios de referencia se han duplicado desde la caída causada por la pandemia en marzo pasado, mientras que el metal base más pequeño lidera los avances ante pares más grandes en medio de una escasez histórica.

El metal utilizado para hacer soldadura, un componente clave en los productos electrónicos, ha aumentado debido a la preocupación de que la oferta a corto plazo no cubra la creciente demanda.

En un signo de aguda estrechez de mercado, el estaño spot se comercializa a miles de dólares por encima de los futuros de referencia. Las reservas mundiales seguidas por la Bolsa de Metales de Londres se han hundido.

Como parte de una amplia alza de las materias primas, los metales se han beneficiado del despliegue de las vacunas, el repunte del crecimiento mundial y las expectativas de que algunas materias primas puedan observar un máximo en la demanda en el corto plazo.

Entre los alcistas, Goldman Sachs Group Inc. ha pronosticado que el cobre se recuperará a un récord, mientras que JPMorgan Chase & Co. dice que las materias primas parecen haber comenzado un nuevo superciclo de alzas de años de duración.

“Todos están hablando del superciclo de los productos básicos”, dijo Wang Yue , analista de Shanghai East Asia Futures Co., destacando la demanda china y los estímulos fuera del país asiático. “Los metales verdes como el cobre y el níquel están recibiendo ayuda adicional de la neutralidad de carbono, mientras que el estaño se enfrenta a una restricción de oferta”.

El lunes, el estaño a tres meses alcanzó los US$ 27,000 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, su precio más alto en casi una década. esa cifra se compara con el mínimo de cierre de US$ 13,250 en marzo pasado, que fue el valor de cierre más bajo desde el 2009.

El cobre no está muy lejos. El metal clave utilizado para fabricar cables registró un precio de US$ 9,110 por tonelada en la sesión de apertura de la semana, comparado con su mínimo de cierre de US$ 4,630 registrado en marzo.