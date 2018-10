Los escogidos por un inversionista de riesgo en América Latina

Hernán Kazah cofundó MercadoLibre Inc, empresa de comercio electrónico de US$ 12,700 millones. Y desde que se convirtió en inversionista de riesgo en el 2011, ha estado buscando otras startups latinoamericanas con posibilidad de convertirse en empresas de miles de millones de dólares. Siete años después, ha encontrado lo que dice es el grupo más fuerte de prospectos.

Las plataformas de préstamos en línea Konfío y Creditas, la compañía inmobiliaria QuintoAndar, la compañía global de fitness Gympass y Loggi Tecnologia, compañía brasileña de logística, son los elegidos para las 55 inversiones realizadas por su empresa, señala Kazah. Sólo uno de los negocios de la cartera de Kaszek Ventures, el prestamista brasileño Nubank, ha alcanzado una valoración de US$ 1,000 millones hasta la fecha.

"Esperamos que ésta sea la próxima generación de grandes empresas de la región", dijo Kazah en una entrevista en Medellín, Colombia. "Tardó más tiempo en despegar de lo que quizás algunos pensaban. Pero está sucediendo".

Las startups tecnológicas exitosas han sido muy pocas en América Latina: sólo tres de las aproximadamente 260 compañías unicornio del mundo monitoreadas por la empresa de investigación CB Insights provienen de la región, mientras que unas pocas más han alcanzado una valoración de US$ 1,000 millones y luego han salido a bolsa o han sido adquiridas.

Kazah dijo que esto se debe a que los países fuera de Brasil son demasiado pequeños para ofrecer escala, los inversionistas internacionales habían mostrado poco interés en proporcionar financiamiento y, hasta hace poco, la penetración de internet de banda ancha era baja.

Eso está empezando a cambiar, afirmó. América Latina recibió una cifra récord de US$ 1,140 millones en capital de riesgo en el 2017, un aumento de ocho veces desde 2011, cuando Kazah comenzó su fondo, según la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo. La mayor parte se destinó a Brasil, el país más poblado de la región.

Kaszek Ventures, una de las firmas de capital riesgo más grandes de América Latina, ha invertido cerca de dos tercios de los US$ 430 millones que ha recaudado. Parte de eso se destinó a una inversión en Nubank, que proporciona servicios financieros y tarjetas de crédito en Brasil. Recientemente recibió una inversión del gigante chino de Internet Tencent Holdings Ltd. que valoró a la empresa en más de US$ 4,000 millones, señaló Kazah.

Cuando era estudiante de postgrado en la Universidad de Stanford durante los días de las punto com, a fines de la década de 1990, conoció a su compatriota argentino Marcos Galperín y fundaron MercadoLibre. Comúnmente conocida como el eBay o Amazon de América Latina, la compañía salió a bolsa en el 2007 en Estados Unidos y se encuentra en el Nasdaq 100 Index.

"Después de que iniciamos el fondo en el 2011 y dijimos que queríamos encontrar los próximos MercadoLibres, por un tiempo tuvimos muy pocas otras empresas", explicó. "Pero claramente el ecosistema ha evolucionado hasta el punto donde estamos empezando a crear grandes empresas".