Por Aaron Brown

El valor total de todos los activos de criptomonedas acaba de superar los US$ 3 billones, según Bloomberg News. Es un número tan grande que necesita algo de contexto para ser significativo.

Tome en cuenta que Microsoft Corp. y Apple Inc. tienen capitalizaciones de mercado que recientemente superaron los US$ 2.5 billones. Por lo tanto, todo el sector de las criptomonedas es alrededor de un 20% más valioso que el capital de las dos empresas de tecnología más grandes.

La carrera alcista previa de las criptomonedas alcanzó su punto máximo a fines del 2017 en cerca de US$ 800,000 millones, también alrededor de un 20% más que Microsoft y Apple en ese momento. Durante el año siguiente, las criptomonedas se desplomaron casi un 90%, mientras que Microsoft, Apple y el índice Nasdaq 100 no cambiaron mucho.

En diciembre del 2018, las criptomonedas valían solo un poco más del 10% de las empresas de tecnología más grandes. Pero durante los tres años siguientes, las criptomonedas recuperaron el terreno perdido y han vuelto a su valor máximo en comparación con las empresas de tecnología.

Es difícil analizar la valoración de las criptomonedas. Hay tres enfoques principales. Uno es considerar al sector como una empresa tecnológica. Hay miles de ideas criptográficas que generan servicios útiles.

Algunas de ellas, como los servicios financieros entre pares y los contratos inteligentes, son servicios tradicionales que las criptomonedas pueden ofrecer posiblemente de forma más barata y mejor que el sector de finanzas centralizadas.

Otros son servicios para el usuario final completamente nuevos, o que se realizan entre criptografías, es decir, cosas que no brindan servicios directamente a los consumidores, pero permiten que la criptografía dirigida al consumidor funcione mejor.

¿Cómo se compara el valor futuro total de todos los servicios de cifrado para los usuarios finales con los posibles ingresos futuros de Apple o Microsoft? Diría que, hoy en día, el potencial de las criptomonedas es mucho mayor que el de cualquier empresa, pero el riesgo es mucho más alto.

Es posible que las criptomonedas nunca generen ganancias significativas para los inversionistas, mientras que Apple y Microsoft reciben grandes ingresos y ganancias. Esas empresas también tienen empleados y activos, e historial de desarrollo de nuevos negocios valiosos. Incluso si el crecimiento de las criptomonedas continúa, el valor podría ser capturado por usuarios y desarrolladores, no por las personas que poseen monedas en la actualidad.

La regulación puede obligar a los inversionistas criptográficos a obtener ganancias de los servicios criptográficos en lugar de la moneda tradicional.

De todos modos, desde este punto de vista, hay que ser una persona optimista para que le gusten las criptomonedas a los precios actuales. La relación precio-ganancias para el índice S&P 500 está cerca de máximos históricos, las valoraciones de las empresas de tecnología son particularmente estratosféricas y las criptomonedas se venden en su relación más alta de todos los tiempos frente a las empresas de tecnología más grandes.

Espuma sobre espuma sobre más espuma. Además, no ha habido razones obvias que justifiquen el aumento de los precios de las criptomonedas. A menos que esté seguro de que “esta vez es diferente”, es probable que los valores criptográficos vuelvan a la media histórica. Eso no significa un colapso, pero podría significar años de retornos mediocres.

Aunque hay muchos activos criptográficos que son inversiones prometedoras, es difícil ver muchas ventajas a corto plazo para el valor fundamental, basado en servicios reales entregados a usuarios finales reales, de todo el universo criptográfico.

Una segunda forma de abordar el valor criptográfico es considerarlo una economía separada. Esto es lo que hice en 2013 cuando pronostiqué que las criptomonedas representarían el 2% de la economía total en 10 años. Por lo tanto, mantendría el 2% de mi cartera asignada a las criptomonedas, comprando cuando los precios están bajos y vendiendo cuando están altos. A lo largo de los años, eso ha generado ganancias que ahora representan el 40% de mi riqueza.

Y si la criptografía llega a cero mañana, todavía quedo con un 38% positivo. Por otro lado, si las criptomonedas continúan aumentando, gano lo suficiente como para no arrepentirme. Cuanto menos seguro esté del valor de algo, más importante será elegir un valor y ceñirse a él. Es mucho mejor adivinar un valor incorrecto y dejar algo de dinero sobre la mesa en comparación con lo que podría haber ganado, que comprar cuando las criptomonedas están candentes y vender cuando caen.

La cifra del 2% no fue más que una suposición. En ese momento escribí que, si alguien elegía 0.5% o 5% o cualquier valor intermedio, no tenía un argumento fuerte en su contra, pero pensé que cero o más del 5% eran difíciles de defender. Hoy en día, las criptomonedas representan aproximadamente el 3% del valor total de las acciones globales, por lo que he estado vendiendo en este rally. Pero alguien que prevé un futuro más auspicioso para las criptomonedas puede considerarlo un precio razonable o incluso infravalorado.

El tercer enfoque importante de valoración de las criptomonedas es una alternativa al sistema financiero tradicional. Desde esta perspectiva, las criptomonedas tienen un valor de US$ 3 billones porque los dólares son menos sólidos de lo que solían ser, no porque las criptomonedas se hayan desarrollado mejor de lo esperado.

Tener una presencia sólida en el universo de las criptomonedas tiene un atractivo obvio mirando el mundo actual, en el que la economía tiene graves problemas para reactivarse, se ciernen eventos geopolíticos preocupantes, en el que la política y los Gobiernos parecen disfuncionales, que se enfrenta a amenazas estadounidenses de represión financiera y confiscación de activos, y en el que en Estados Unidos y otros países hay políticas fiscales y monetarias ultra flexibles a pesar de una inflación más rápida.

Mi estrategia personal es mantener el 2% asignado a las criptomonedas sin preocuparme por la valoración. Los optimistas consideran que las criptomonedas pueden subir más, incluso en relación con las grandes empresas de tecnología en general, si continúan desarrollando ideas y brindando servicios útiles a los usuarios finales.

Y, por su parte, los pesimistas estiman que las altas valoraciones de los activos tradicionales y la inestabilidad de las monedas tradicionales e instituciones financieras hacen que las criptomonedas valgan sus altos precios. No tengo idea si hoy estamos en el nivel máximo de la criptografía para este ciclo de mercado, pero parece ser un momento particularmente malo para estar expuesto a él en exceso o en defecto.