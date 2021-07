El aumento de las ventas de bonos de grado especulativo en Estados Unidos por parte de empresas de mercados emergentes parece estar preparado para continuar, al tiempo que US$ 72,700 millones de dicha deuda vencerá el próximo año, lo que promete estimular una ola de refinanciamiento.

La escala de esos pagos es casi el doble de la que enfrentaron las empresas este año y les da un fuerte incentivo para aprovechar las bajas tasas de interés estadounidenses para extender los vencimientos de los bonos.

Eso podría sumarse a lo que ya es una ola de préstamos récord en EE.UU. por parte de empresas de mercados emergentes con calificaciones por debajo del grado de inversión, que han vendido un récord de US$ 74,100 millones de deuda denominada en dólares en lo que va de año, según datos compilados por Bloomberg.

Más de ellas están planeando nuevos acuerdos en el segundo semestre del año, a medida que el repunte económico de EE.UU. aumenta el riesgo de que las tasas de interés suban desde mínimos históricos.

En el mercado de bonos basura de EE.UU., los emisores están refinanciando a la tasa más rápida en 20 años, según un informe de Barclays Plc. Los rendimientos promedio de los bonos basura están en un mínimo récord de 3.53%, al tiempo que los inversionistas siguen buscando rentabilidades en el mercado.

La búsqueda de mayores rendimientos ha convertido a EE.UU. en un mercado receptivo para las empresas de baja calificación en el extranjero, incluidas aquellas que tuvieron dificultades para recaudar efectivo en el apogeo de la pandemia.

La mayor parte de la deuda que vence el próximo año proviene del sector financiero, que representa alrededor de US$ 55,200 millones, seguido por los emisores del sector de materiales, con US$ 4,630 millones, y los industriales, con US$ 4,580 millones. Mientras tanto, las empresas chinas representan casi la mitad de la deuda que vence el próximo año, con US$ 34,900 millones, seguidas por la de Brasil, con alrededor de US$ 9,400 millones.

JPMorgan Chase & Co., el mayor suscriptor de la región, espera que los refinanciamientos, fusiones y adquisiciones, y préstamos para prefinanciar las obligaciones de 2022 impulsen la emisión de bonos corporativos latinoamericanos de grado especulativo en EE.UU. durante la segunda mitad del año. En esa región, los países y las empresas podrían pedir prestados otros US$ 50,000 millones en los mercados de deuda externa para fines del 2021, según Lisandro Miguens, director de mercados de capital de deuda para América Latina en JPMorgan.

La ventana para pedir préstamos a tasas ultrabajas se está reduciendo, dijo Brian Jacobsen, estratega senior de inversiones en soluciones de activos múltiples de Wells Fargo Asset Management.

La Reserva Federal señaló en junio que está esperando dos aumentos de tasa para fines del 2023, un ritmo de ajuste más rápido de lo previsto anteriormente, y que está lista para comenzar a debatir cuándo comenzar a reducir sus compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas.

“El segundo semestre podría ser un buen momento para emitir más deuda porque los mercados emergentes también deberían estar experimentando un crecimiento acelerado y es probable que los bancos centrales estén en pausa”, dijo Jacobsen. “El mercado debería poder absorber bien los vencimientos y probablemente no requerirá una concesión masiva de precios”.