Ruido político reduce el monto que se invierte en BVL

En las últimas semanas se ha intensificado el enfrentamiento entre entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Estos choques generan ruido político, lo cual afecta a la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Lo que hace el ruido político es generar cautela en los mercados, advirtió Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de Negocios de la BVL. Esta mayor cautela no solo viene de los inversionistas que están en bolsa sino también de las empresas, comentó.

"El ruido político hace que las empresas sean más cautas, reduzcan proyecciones de crecimiento y de inversión, eso se traduce en menos utilidades. Al haber menos utilidades, hay menos interés de los inversionistas por participar en el mercado”, explicó.

El ruido que ha habido en últimos años en Perú es algo que ha afectado la decisiones empresariales e impacta en las perspectivas de la bolsa, dijo.

Si bien los inversionistas al comprar Perú incorporan este elemento en su análisis, Zapatero advirtió que si hay mucho turbulencia, la percepción de riesgo aumenta.

Este no ha sido un fenómeno exclusivo de Perú sino que se ha dado en toda la región.

El inversionistas extranjero compara Latinoamérica con otros mercados emergentes, como Asia y observa que estos últimos crecen a tasas de 4 a 5%, mientras que la región ha reducido su crecimiento y hay un componente fuerte de ruido político, refirió.

El resultado es que en los últimos 10 años, Latinoamérica ha pasado de ser 22% de los índices emergentes del MSCI a 10%.

Guerra comercial

En estos meses, al ruido político interno se le ha sumado el nerviosismo de los inversionistas debido al desenlace de la guerra comercial.

Estos dos factores han provocado que los inversionistas extranjeros reduzcan su participación en la BVL.

Sigue habiendo bastante incertidumbre, la guerra comercial genera preocupaciones sobre el crecimiento mundial y al ser América Latina una región donde se producen materias primas, esto se traducen en menor interés, indicó el gerente de la BVL.

Entre febrero y marzo entraron flujos a la región pero en abril se han detenido con la reactivación de estas tensiones entre EE.UU. y China.

Esta menor liquidez en el mercado bursátil peruano, con negociaciones diarias entre US$ 9 a US$ 10 millones, dificulta a algunas acciones peruanas ingresar al índice emergente MSCI para reforzar la posición de Perú en dicho índice, manifestó el ejecutivo.

MSCI

​La semana pasada el proveedor de índices MSCI excluyó la acción de Volcan de su índice small cap, quedando solo tres papeles peruanos ( Credicorp, Southern y Buenaventura) en el índice MSCI Perú Standard.

Si bien la salida de la acción de Volcan deja al Perú sin un "suplente" dentro de los índices de MSCI, aún cumple con el requisito mínimo de los tres valores para ser clasificado como mercado emergente, precisó Zapatero.

"El siguiente rebalanceo fuerte debería ser en noviembre. Si hubiese un cambio muy material en alguno de los tres nombres, Perú deja de ser emergente de manera inmediata, pero no veo porque pueda ocurrir eso", sostuvo.

Y es que Perú no parece tener un problema de número de valores pues existen nombres grandes con flotante potencialmente significativo pero el reto es generarles mayor liquidez, subrayó.

Indicó que un proveedor de índices como MSCI espera metas de negociación diario por acción entre US$300,000 a US$400,000 que no son números inalcanzables pero evidentemente con un mercado que negocia al día entre US$ 9 y US$ 10 millones, ello se dificulta.



En esa línea, el reto de todos los actores del mercado es aumentar la liquidez, enfatizó.