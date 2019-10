La minera de cobre más grande del mundo ofrece a compradores condiciones más favorables para los contratos de suministro de 2020, dado que las tensiones de la guerra comercial afectan las perspectivas de demanda del metal industrial.

Si bien Codelco, con sede en Santiago, no cambiará las primas que cobra por entregar el metal en Asia o Europa, ajustará los términos de los contratos para hacerlos más atractivos, dijo Roberto Ecclefield , director comercial.

“Nos estamos enfocando en fortalecer las relaciones con los clientes que desean firmar contratos de tres años, especialmente en Asia”, dijo Ecclefield en una entrevista en la sede de la compañía. “A los clientes les gusta mucho esta estrategia porque buscan estabilidad a largo plazo”.

Los precios del cobre han caído 12% en los últimos seis meses a medida que el crecimiento mundial se desacelera y una guerra comercial persistente atenúa las perspectivas para el metal utilizado en la construcción y la fabricación de automóviles. La demanda china de cobre probablemente aumentará cerca de 1.5% este año, muy por debajo del 2.5% esperado a principios de año, indicó Ecclefield.

Pero él insiste en que la demanda está ahí. Codelco ha firmado casi todos los contratos en Europa para este año, cerró negociaciones con sus clientes más importantes en Estados Unidos y está iniciando conversaciones con compradores asiáticos, dijo Ecclefield.

“Sería tonto decir que la guerra comercial no afecta el mercado, pero los compradores aún quieren los volúmenes”, dijo Ecclefield.

Codelco ha firmado tradicionalmente acuerdos de suministro a fines del cuarto trimestre, y las primas que establece sirven como punto de referencia para el resto de la industria. Pero este año, la compañía repite su estrategia del 2018 de bloquear los volúmenes a principios de año bajo condiciones más flexibles. Comenzó a ofrecer contratos de tres años a algunos clientes en el 2018 y quiere hacerlo más a menudo este año.

Desde que comenzó la guerra comercial, los futuros del cobre siempre se han recuperado cuando llegan cerca a US$ 2.43 por libra, el precio al que las minas tendrían que cerrar porque la producción ya no es económica, dijo Ecclefield. “Eso significa que los fundamentos para el mercado físico son fuertes y el mercado no quiere cierres”.

Los precios cercanos a los más bajos en más de dos años han impactado la inversión global en proyectos nuevos y existentes, dice la empresa estatal chilena. Las mineras de cobre en todo el mundo invirtieron aproximadamente US$ 15,000 millones en el 2018, muy por debajo de los US$ 30,000 millones por año antes de la desaceleración de las materias primas del 2016, según estimaciones de Codelco. Es probable que los gastos de capital de este año sean aún más bajos, comentó Ecclefield.

“Este nivel de inversión solo fortalecerá los fundamentos del cobre a largo plazo”, concluyó. “En este escenario, el crecimiento de la demanda se vuelve casi irrelevante”.