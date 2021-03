Los inversionistas de mercados emergentes a menudo ponen en el mismo saco a Argentina y Ecuador como créditos de alto rendimiento atractivos, pero muy riesgosos, con un largo historial de incumplimiento de su deuda externa.

Durante el último año, estas similitudes han aumentado aún más. Las dos naciones sudamericanas reestructuraron sus deudas con pocas semanas de diferencia, convenciendo a los tenedores de bonos a aceptar pérdidas y entregándoles nuevos valores que pagan bajas tasas de interés de hasta 0.5% y nada de capital durante años.

Asimismo, ambos países se han visto duramente golpeados durante la pandemia, con sus sistemas de salud colapsados y sus economías atrofiadas.

Los problemas de Argentina, como siempre, han recibido más atención —es el país más grande con el mayor mercado de deuda—, pero para los acreedores, Ecuador repentinamente emerge como una situación más sombría.

Los precios de los bonos del Gobierno se han desplomado este año a medida que el candidato presidencial de izquierda, Andrés Arauz, acumula una ventaja al parecer insuperable antes de la segunda vuelta electoral del próximo mes, lo que genera preocupación de que traerá de regreso las políticas de gasto libre de su mentor Rafael Correa.

La angustia ha llegado a tal nivel en Quito y Nueva York, que ni siquiera un repunte de 25% del petróleo, la mayor exportación de Ecuador, ha logrado frenar la caída de los bonos.

Los bonos de Ecuador descendieron 13% en el 2021, en comparación con la caída de 12% para Argentina. Desde septiembre, la deuda recientemente reestructurada de Ecuador se ha desplomado 24%, según datos compilados por Bloomberg.

“Es muy difícil argumentar a favor de una mayor exposición a Ecuador”, dijo Nathalie Marshik , directora de investigación soberana de mercados emergentes de Stifel Nicolaus & Co. en Nueva York. “Arauz es claramente el favorito para ganar, y aún hay incertidumbre y dudas sobre sus propuestas”.

Según una encuesta reciente, Arauz obtendría 48% de los votos en la segunda vuelta del 11 de abril, frente a 41,5% del exbanquero Guillermo Lasso .

La economía dolarizada de Ecuador ha dependido en gran medida de los préstamos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para apuntalar las reservas y cumplir con sus obligaciones. Si bien no hay pagos de deuda por vencer hasta 2026, la preocupación es que Arauz podría recurrir a las reservas e incumplir los acuerdos con el FMI y los tenedores de bonos.

El fantasma de expresidentes que influyen en las elecciones en América Latina sigue siendo un tema común.

En Argentina, hace dos años, Alberto Fernández aprovechó el éxito de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para ganar las elecciones. Fernández de Kirchner dirigió el país entre 2007 y 2015 con políticas económicas poco ortodoxas, nacionalizaciones y enfrentamientos con acreedores.

En su primer año en el cargo, Fernández incumplió pagos, reestructuró deuda y aún está en conversaciones para reprogramar alrededor de US$ 44,000 millones de deuda con el FMI.

Los inversionistas temen que, si Arauz es elegido, replique las políticas de Correa que incluyeron un debilitamiento de las instituciones, represión a los opositores, restricción de la libertad de expresión y grandes déficits durante sus 10 años en el poder.

“Hay demasiadas similitudes con Argentina para ignorarlas”, dijo Siobhan Morden , directora de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities.

La relación con el FMI en particular es una importante interrogante. El fondo desembolsó US$ 4,000 millones de su acuerdo crediticio por US$ 6,500 millones en el segundo semestre del 2020. Si bien Arauz ha suavizado recientemente su retórica contra el FMI, ha criticado los aumentos de impuestos y los recortes de gastos que exige la institución.

El mes pasado, también adoptó un tono más conciliador en las conversaciones con los tenedores de bonos y dijo que estaba comprometido con la dolarización y no con la reestructuración de la deuda. Ecuador ha incumplido o reprogramado sus obligaciones al menos 11 veces en unos 200 años de independencia.

“Nuestro caso base es que Arauz gana las elecciones, pero no termina teniendo un impacto tan negativo en el mercado en la medida en que sus políticas no sean un completo desastre”, dijo Gustavo Medeiros , subdirector de investigación de Ashmore Group Plc. en Londres. “No sería muy prudente que una nueva Administración intente cambiar el acuerdo que se hizo con los tenedores de bonos”.

Si bien los bonos de Ecuador han subido desde sus mínimos, aún se negocian entre 45 y 60 centavos por dólar. La deuda a más largo plazo tiene rendimientos cercanos a 12%. En un escenario en el que Lasso logre el milagro y busque mantener la austeridad fiscal e impulsar reformas, los rendimientos podrían reducirse a aproximadamente 8% o 9%, dijo Morden de Amherst.

La pregunta clave después de la elección de abril será cómo el próximo Gobierno apuntalará la economía de Ecuador, que se estima se contrajo 8.9% el año pasado y podría crecer solo 3.1% en el 2021, según el banco central. El dinero ya ha comenzado a salir, con una disminución de US$ 1,000 millones en las reservas brutas de divisas desde fines de enero.

La campaña de vacunación del país está rezagada con respecto a la región y a la mayor parte del mundo, con solo 141,191 vacunas administradas, o alrededor de 0.7% de la población con una primera dosis, según el Rastreador de vacunas de Bloomberg.

Un tema polémico antes de la votación ha sido un proyecto de ley de independencia del banco central que es clave para el futuro apoyo del FMI. Arauz ha prometido usar US$ 1,000 millones, o alrededor del 20% de las reservas actuales, en ayuda a las familias pobres.

“Si Arauz está en contra de la reforma del banco central, significa que está en contra de la disciplina fiscal”, dijo Morden. “Si está en contra de la disciplina fiscal, sabe muy bien que está eliminando el acceso al capital”.