Empresas chilenas de criptomonedas demandan a bancos por cerrar sus cuentas

Al menos dos empresas que operan con criptomonedas en Chile decidieron presentar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una demanda contra al menos una decena de bancos por haberles cerrado las cuentas, informaron hoy las propias firmas.

La empresa Buda.Com demandó hoy a diez bancos a través de un estudio de abogados, acusando a las entidades financieras de "abuso de posición dominante", según dijeron fuentes del caso a medios locales.

En tanto, CryptoMKT, otra de esas firmas, anunció en un comunicado que demandará ante el mismo tribunal a los bancos Scotiabank y al BancoEstado por la misma causa.

El litigio surgió a fines del pasado marzo, cuando los bancos que tenían como clientes a plataformas de criptomonedas anunciaron que les cerrarían las cuentas.

En el caso de CryptoMKT, el gerente general del Scotiabank, Francisco Sardón, dijo al portal Emol que la entidad tomó la decisión por tratarse de un cliente "cuya explicación del origen de los ingresos no fue clara", descartando que se tratara de una acción conjunta de la banca.

En tanto, el BancoEstado, que además de CryptoMKT tenía de clientes a otras dos empresas de criptomonedas, Orionx y Buda, explicó que tomó la decisión de no operar con estas plataformas "mientras no exista un reconocimiento regulatorio de dicha actividad" en el país.

En el comunicado de este viernes, CryptoMKT aseguró que "en señal de absoluta transparencia de nuestros procesos internos, durante la última semana, de manera eficiente y proactiva, hemos devuelto al 99% de nuestros clientes, la totalidad de sus fondos, asumiendo las pérdidas operacionales y reputacionales de esta injusta situación".

"Gracias a la robustez de nuestros protocolos, se ha demostrado sistemáticamente que nuestros fondos existen, son reales, y que los argumentos esgrimidos por nuestra contraparte son injuriosos y sin fundamentos".

El pasado 2 de abril, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió sobre la necesidad de regular el mercado de las criptomonedas porque, entre otras razones, su anonimato puede amparar operaciones ilegales.

Agregó que a juicio del emisor, las criptomonedas no son monedas, no son equivalentes a monedas, y por lo tanto las facultades que tiene el Banco Central para la regulación de monedas no tienen aplicación a este caso.

"Lo que hoy día preocupa más respecto de esto es en qué medida el anonimato que está asociado a estas llamadas criptomonedas puede ayudar a amparar la evasión de impuestos, operaciones ilegales o lavado de dinero, ese es un motivo de preocupación", remarcó.

En tanto, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) advirtió el 5 de abril que la compra de criptomonedas u otros activos similares es "una actividad de alto riesgo".

"Los compradores, sean personas naturales o jurídicas, se encuentran expuestos, entre otros, a fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo en la mayoría de los casos y, eventuales pérdidas por robo, fraudes o dificultades con respecto a la información disponible", precisó el CEF en un comunicado.

Buda.Com y CryptoMKT presentaron recursos judiciales contra los bancos, pero fueron rechazados el pasado 10 de abril por la Corte de Apelaciones de Santiago.