Menos de dos meses después que la marca de autos eléctricos Tesla anunciara que recibirá bitcóins como medio de pago, el dueño de la empresa Elon Musk se retractó en la última semana, aduciendo que el minado de dicha criptomoneda –proceso por el cual se crean nuevos bitcóins— genera excesiva contaminación. Esto motivó una baja en el precio de la divisa que este año superó los US$ 60,000 y hoy se encuentra en US$ 43,000.

Teniendo en cuenta que Perú lideró Sudamérica con un mayor porcentaje de usuarios de criptomonedas (16%) en marzo, según Statista Global Consumer Survey, ¿cómo reaccionaron los peruanos que manejan estos activos?

Carlos Bernos, country manager de Buda.com, en principio comentó que de por sí las criptomonedas son volátiles, y los usuarios que tienen tiempo no es algo que les sorprenda, ya que no es la primera vez que ocurre una bajada así.

“Es pronto para saber cómo van a reaccionar [los usuarios peruanos]. Pero hay dos tendencias, una es que sigan esa línea de temor por no aguantar la volatilidad, y la otra es que pueda ser visto como una oportunidad de compra, porque su precio histórico ya superó los US$ 60,000 y ante una bajada, es posible que en algún momento se recupere y llegue a niveles tan altos”, expresó.

Eso es respecto a los usuarios que ven al bitcóin como una inversión, pero si lo quieren usar como medio de pago o para remesas probablemente lo sigan usando con toda normalidad, acotó.

A la vez, reconoció que en el corto plazo hubo una tendencia más favorable hacia la venta que hacia la compra tras las declaraciones de Musk, pero estimó que posiblemente esto se regularice.

En el caso de la casa de transacciones de criptomonedas Banexcoin, su CEO Merbin Rangel indicó que ha sido una semana de ofertas en la que la gente se avocó a comprar.

“No hubo ventas masivas, por el contrario hubo muchas compras. La gente aprovechó en comprar barato, lo que muestra que el mercado peruano tiene madurez suficiente. No ha corrido pánico”, apuntó. Además, dijo que hay confianza de que el bitcóin seguirá subiendo.

Sostuvo que en el caso del mercado peruano la ventaja es que el consumidor promedio no compra hasta que no se documenta bien. Los clientes saben lo que están haciendo, y no se meten en nada que no estén 100% seguros que funciona, refirió.

Sobre lo dicho por Musk, Rangel lo calificó como una manipulación del mercado, “al ser un mercado no regulado es sensible a esto, y cualquier noticia buena o mala puede influir en la subida o bajada de los activos digitales, y eso es lo que ocurrió”, afirmó.

Por su parte, Bernos argumentó que Tesla compró hace unos meses de su caja US$ 1,500 millones en bitcóins y todavía mantiene esos activos. No ha vendido y tampoco lo va a hacer, porque si no pierde dinero.

“Son puntos a tomar en cuenta que no todos los usuarios ven. Se han dejado llevar un poco por la desesperación, pero mientras Tesla no venda los bitcóins no quiere decir que estén en contra de su uso”, refirió.

La divisa del meme

Otro actor en esta polémica es el dogecóin, una criptomoneda que nació a manera de broma que toma como imagen un meme de un perro japonés.

A diferencia del bitcóin que fue creado para ser un medio de pago digital, este se viene utilizando como un sistema de propinas en las redes sociales Reddit y Twitter para usuarios que generan contenido de calidad.

Sin embargo, el reciente apoyo que ha recibido por parte de Musk ha impulsado el valor del precio del dogecóin al alza, sin llegar a valores extremos. “En marzo estaba en US$ 0.05, en abril subió a US$ 0.30 y en mayo bordea los US$ 0.70”, acotó Bernos.