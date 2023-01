Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Las tecnológicas ya no son los valores favoritos del mercado (al menos no por excelencia). Las salidas a bolsa parecen haberse esfumado. Y las criptomonedas no consiguen salir del agujero negro al que se han precipitado.

“Aunque en teoría hay mucho dinero en el mercado, la situación geopolítica está llevando a la gente a ser mucho más cautelosa, no hay deuda y las operaciones se están haciendo con equity (capital inversión) y con vistas a refinanciarlas, y todavía las perspectivas siguen estando en múltiplos altísimos”, señala Jose Antonio Sánchez-Dafos, socio de mercantil de Latham & Watkins en España y Portugal.

“Esta es la tormenta perfecta para que estemos relativamente parados”, sentencia en una entrevista con Business Insider España el miembro del comité de Tecnología, que lideró al equipo de abogados detrás de la venta de Glovo a Delivery Hero.

Estos son los actores que más han sufrido la caída del mercado de valores en el 2022.

1. Elon Musk

La problemática compra de Twitter no es todo lo que Elon Musk, el magnate de la tecnología que quiere poblar Marte, ha sufrido el año pasado. El CEO de Tesla ha perdido cerca de US$ 130,000 millones (más de 122,000 millones de euros) de su patrimonio neto en el 2022.

Este agujero es resultado de una caída de casi un 70% de las acciones de su compañía de vehículos eléctricos.

“Tesla lo está pasando muy mal y lo seguirá pasando mal. Es una de esas empresas de las que se esperan ratios de crecimiento muy, muy potentes y que va a ser muy difícil confirmar”, comentaba en una entrevista con Business Insider España Eduardo Bolinches, analista económico.

La situación económica actual y la caída en la demanda de sus vehículos ha llevado a la compañía a extender la desaceleración de su fábrica en China hasta enero, de momento.

2. Acciones tecnológicas

Si bien Nasdaq tan sólo cayó un 3% desde al compra de Twitter frente a la caída del 50% de Tesla en el mismo periodo, el índice tecnológico de referencia ha pasado uno de los peores años de su historia. En el 2022, las acciones de las tecnológicas se desplomaron un 35%.

Meta lo ha hecho en un 66%, Apple y Amazon un 26% y un 49% respectivamente. Y Netflix, más del 50%.

“En 2021 se aprovechó el tirón bursátil, la subida después de la pandemia y determinados situaciones que parecía que iban a cambiar para siempre. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Todo el mundo extrapolaba que todo iba a seguir así y subían mucho las compañías tecnológicas”, cuenta Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management.

El principal problema al que estas compañías están haciendo frente ahora son sus valoraciones y las subidas de los tipos de interés, coinciden los analistas.

“Los sectores que más se han visto penalizados por las subidas de tipos de interés han sido aquellos donde los beneficios futuros, pero cercanos en el tiempo, fueran bajos pero con un gran crecimiento. Esas fueron las empresas de tecnología”, confirma Unai Ansejo, co-CEO y fundador de Indexa Capital, en una entrevista con Business Insider España.

4. Spac

La tormenta perfecta que citaba Sánchez-Dafos con anterioridad cambió también este año el rumbo de las empresas de adquisición con fines especiales, conocidas como SPAC (por sus siglas en inglés: special purpose acquisition company).

En 2022, las SPAC cayeron un 86% en el transcurso del año, según SPAC Analytics. Y las OPI (las ofertas públicas iniciales en bolsa) de SPAC, más del 70% en 2022.

“Claramente hay un enfriamiento en el mercado de SPAC y de los sponsors. A lo mejor se están buscando mercados alternativos, pero la sensación del mercado es que los sponsors se van a tomar un tiempo (saliendo de las SPAC en las que están o pidiendo una extensión para hacer una mejor operación), pero con intención de volver”, defiende el abogado.

Eso sí, las SPAC no van a ser nunca más como las conocemos.

“Las SPAC que se levanten en el futuro no van a tener la misma estructura que las actuales. No vas a poderte ir nada más cerrar una operación, aunque sea un incentivo para invertir”.

“Ahora levantaba una SPAC cualquiera. Lo que va a ocurrir, probablemente en el tercer trimestre de 2023, es que sólo van a levantar SPAC equipos con track record (un historial de operaciones) y equipos que, a lo mejor, levanten SPAC con intenciones más claras y con cierto sentido. No es un mercado muerto, es un mercado que va a tener una corrección”, aclara.

Uceda, de Welzia Management, también cree que este año se verá un mayor volumen de emisiones que el que hemos visto en 2022. Pero no con la alegría de los años anteriores.

“Cualquier compañía no va a salir a bolsa para hacer caja por una subida de valoraciones”, defiende.

5. Sam Bankman-Fried y el colapso de las criptomonedas

La capitalización total del mercado de las criptomonedas está por debajo del billón de dólares, desde que alcanzó su máximo de 3 billones de dólares a finales de 2021, según los datos consultados por Business Insider. Celsius y Three Arrows Capital se declararon en bancarrota.

Luego, llegó la crisis de liquidez y las filtraciones de los movimientos de FTX, el exchange de criptomonedas de Sam Bankman-Fried —que ya asume cargos federales de fraude—.

La repentina quiebra de FTX sembró aún más dudas sobre el mercado de las criptomonedas, que sigue en picado. Los expertos que habían hablado con Business Insider dicen que las empresas tradicionales serán más escépticas con los acuerdos relacionados con las criptodivisas.

Diego Ferragud, CEO y fundador de Criptendo, también cree que aún queda para que los valores de las cripto toquen suelo, según sus declaraciones en una entrevista con Business Insider España.

“Las criptomonedas van a seguir bajando. Aunque, en el caso del Bitcoin, no tanto como lo ha hecho hasta ahora, que ha pasado de 60,000 a 15,000″, dice.

“Dentro del ciclo, estamos en la parte de miedo y decepción, la parte más baja del mercado. Yo calculo que, después de la estabilización, en 2024 empezaremos a ver otra subida”.