El oro subía este lunes, manteniéndose por encima del nivel psicológico de los US$ 1,500, en medio de las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial a medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se prolonga.

El oro al contado ganaba un 0.48% a US$ 1,504,06 la onza a las 1030 GMT, mientras que los futuros del oro de Estados Unidos avanzaban un 0.4% a US$ 1,514.10.

“El oro está rebotando debido a los temores de desaceleración en la economía global y a que las conversaciones comerciales (entre Estados Unidos y China) no están yendo de la mejor manera”, dijo el analista de ActivTrades Carlo Alberto De Casa. “El rebote en el mercado bursátil es débil y todavía hay espacio para que suba el oro”, agregó.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos aún continúa las negociaciones con China, pero que no se prevé un acuerdo por el momento, y además decidió que Washington no hará negocios con el gigante chino de las comunicaciones Huawei Technologies.

En tanto, Goldman Sachs dijo el domingo que los temores a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China conduzcan a una recesión están aumentando y que ya no espera un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo antes de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020.

Los precios del oro subieron hasta un 4% la semana pasada y suman un avance de alrededor de un 17% en lo que va del año.

Entre otros metales, la plata subía un 0.3% a US$ 16.99 la onza, el platino bajaba un 0.4% a US$ 855.87 y el paladio ganaba un 0.4% a US$ 1,427.64.