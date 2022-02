Los precios del trigo y de la soja en Chicago alcanzaron nuevos máximos en nueve años este miércoles, con el telón de fondo de la intensificación de la crisis en Ucrania y la inflación de materias primas.

El contrato para el trigo repuntó 3.78% tras un alza de más del 6% en la víspera, para llegar a un nuevo máximo desde el otoño boreal del 2012.

Al mismo tiempo el precio de la soja, que no cesó de escalar en los últimos meses con la sequía en Suramérica y la remontada de los precios de los aceites, llegó a un pico de precio no visto desde septiembre del 2012 hasta los US$ 16.71 el bushel para entrega en mayo.

La amenaza de guerra en Ucrania, sétimo productor mundial de trigo y quinto exportador, hace temer por la oferta de este cereal.

Rusia, por su parte, ocupa el primer lugar por volúmenes de exportación de trigo.

El bushel de trigo (unos 27 kg) para entrega en mayo del 2022 finalizó con alza de 3.78% a US$ 8.8475 contra los US$ 8.5250 del martes.

El bushel de maíz (de alrededor de 25 kg) con distribución el mismo mes aumentó 1.30% a US$ 6.8125 contra los US$ 6.7250 del cierre previo.

El bushel de soja (de unos 27 kg) para entrega en mayo ganó el 2.20% a US$ 16.7100 contra los US$ 16.3500 de la víspera.