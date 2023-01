El Salvador “pronto” comenzará a emitir bonos vinculados al bitcóin, criptomoneda de curso legal en el país centroamericano desde septiembre de 2021, tras la aprobación este miércoles de la Ley de Emisión de Activos Digitales por parte del Congreso.

En un hilo de mensajes en Twitter, The National Bitcoin Office (ONBTC) of El Salvador under President @nayibbukele (Nayib Bukele), indica que “El Salvador es el primero en actuar al aprobar una legislación histórica que establece un marco legal para todos los activos digitales que no son bitcoin. Así como los emitidos en bitcoin”.

Apunta que “la ley también allana el camino para los bonos volcán (bonos vinculados al bitcóin) que pronto comenzaremos a emitir”.

Se señala que “El Salvador es el epicentro de la adopción de Bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable”.

“Cuando emitamos el primero de los bonos volcán, una vez más estaremos abriendo el camino a seguir para esta nueva revolución monetaria”, indica.

Además, se sostiene que “con la aprobación de esta ley de valores digitales, El Salvador ofrecerá una protección sin precedentes al consumidor contra los malos actores en el espacio ‘criptográfico’ y al mismo tiempo establecerá firmemente que estamos abiertos a los negocios para todos aquellos que deseen construir el futuro con nosotros en bitcóin”.

La revista Bitcóin (bitcoinmagazine.com), por su parte, publicó en Twitter que “El Salvador aprueba proyecto de ley para habilitar lanzamiento de #Bitcoin bonos”.

Diputados opositores señalaron que con la Ley de Emisión de Activos Digitales, aprobada por 62 diputados oficialistas y aliados, se están “generando condiciones” para el lavado de dinero, la emisión de más deuda “sin control” y que El Salvador se convierta en un paraíso fiscal.

“El Salvador está generando condiciones ideales para el lavado de dinero (...) un ecosistema que facilite el lavado de dinero y la evasión de impuestos”, dijo el diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI).

Por su parte, la parlamentaria Claudia Ortiz, del partido VAMOS, señaló que dicha ley “abre las puertas para que el Gobierno ocupe activos digitales para la emisión de más deuda sin control”.

Fuente: EFE