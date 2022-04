Los precios del oro subían el lunes, ya que la guerra en Ucrania y el sentimiento de aversión al riesgo en las bolsas reforzaba la demanda de refugio del metal, aunque los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras los sólidos datos de empleo de marzo limitaban las ganancias del lingote.

A las 0946 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.1%, a US$ 1,926.56 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.4%, a US$ 1,930.70.

“No hemos visto ningún progreso en las conversaciones y negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, por lo que hemos visto un modesto retorno del escenario receloso del riesgo, que está levantando los precios del oro”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de Kinesis.

“El precio del oro se está moviendo en un rango de negociación lateral (...) La primera señal direccional llegará solo cuando el oro pueda saltar por encima de los US$ 1,950 o caer por debajo de los US$ 1,900”, agregó.

Ucrania acusó a Rusia de crímenes de guerra, ensombreciendo sus conversaciones de paz previstas para el lunes. Mientras tanto, Alemania dijo que Occidente aceptará imponer más sanciones a Moscú, lo que hizo que los mercados de acciones se volvieran cautelosos.

Sin embargo, las ganancias del lingote se veían limitadas por el sólido informe laboral de marzo, que confirmó las expectativas de una mayor subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice dólar se veía favorecido por el hecho de que los rendimientos de los bonos a dos años tocaron su nivel más elevado desde principios de 2019.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.4%, a US$ 24.71 por onza; el platino subía un 0.4%, a US$ 989.81; y el paladio saltaba un 2.1%, a US$ 2,324.16.

