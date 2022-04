El precio del oro subía más de un 1% el viernes, impulsado por el descenso del dólar, aunque el lingote se mantenía camino a anota una baja mensual ante la inminente alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 0949 GMT, el oro al contado subía un 1% a US$ 1,913.90 por onza, pero ha perdido cerca de un 1.1% en lo que va de mes. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1,3% a 1.916,40 dólares.

“El fortalecimiento del dólar a principios de la semana fue uno de los principales impulsores de la debilidad del oro, y como hemos visto que el dólar se revierte (...) eso está dando claramente algo de apoyo al oro”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen, añadiendo que el lingote también está viendo un nuevo impulso desde una perspectiva de compras técnicas.

Los impulsores del oro, como la diversificación, la volatilidad de las acciones y los bonos, así como el riesgo de desaceleración del crecimiento económico, no se han alejado, dijo Hansen.

Además, datos mostraron que la economía estadounidense se contrajo inesperadamente en el primer trimestre, en medio de un resurgimiento de los casos de COVID-19 y de la caída de los fondos de ayuda a la pandemia por parte del gobierno.

El índice dólar bajaba un 0,6% tras tocar el jueves en máximo de 20 años, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

La atención de los mercados se centra ahora en la reunión de política monetaria de dos días del banco central de Estados Unidos que comienza el 3 de mayo, en la que se espera que las autoridades aumenten la tasa de interés en medio punto porcentual.

Los funcionarios de la Fed se han alineado en torno a los planes de acelerar el ritmo de las subidas de las tasas de interés este año, pero siguen divididos sobre la decisión de dónde parar para no llevar a la economía a una recesión.

Los precios del oro se encaminaban a su primera caída mensual desde enero, ya que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se fortalecieron este mes.

Las expectativas de una subida más rápida de las tasas de interés en Estados Unidos han impulsado los rendimientos de los bonos y el dólar, aumentando el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.5% a US$ 23.49 la onza, el platino avanzaba un 0.9% a US$ 927.89. Ambos metales seguían a punto de registrar una caída mensual. En tanto, el paladio sumaba un 1.9% a US$ 2,274.81.

