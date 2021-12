Los precios del oro subían este jueves, impulsados por una caída del dólar después de que la Reserva Federal decidió suspender sus compras de bonos de la era pandémica a principios del próximo año.

A las 0941 GMT, el oro al contado ganaba un 0.5% a US$ 1,784.97 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 1.2% a US$ 1,786.

La Fed allanó el camino para subir tres veces las tasas de interés para fines de 2022, a medida que la economía se acerca al pleno empleo y el banco central estadounidense hace frente a una aceleración de la inflación.

Esto lastraba al dólar, que perdía cerca de un 0.4% frente a sus rivales, abaratando el oro para los tenedores de otras monedas.

“El factor principal hoy es el desempeño del dólar”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades. En el futuro, ahora que ya pasó la reunión de la Fed, el gran signo de interrogación para el oro será el impacto real de la variante ómicron del coronavirus en la actividad económica, agregó.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 22.15 la onza, el platino mejoraba un 1% a US$ 928.06 y el paladio avanzaba un 3.9% a US$ 1,659.08.