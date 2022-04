Los precios del oro caían más de un 1% el lunes y alcanzaban su nivel más bajo en cuatro semanas, ya que las perspectivas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar mermaban el atractivo del metal dorado.

A las 1127 GMT, el oro al contado caía un 1%, hasta los US$ 1,909.6 por onza, tras haber tocado un mínimo no visto desde el 29 de marzo a US$ 1,904.4. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 1.3% a US$ 1,908.9.

“Parece que los temores sobre las subidas de tipos se han impuesto últimamente”, dijo el analista de Julius Baer Carsten Menke

Con las expectativas de una subida de las tasas de interés de medio punto porcentual en la reunión de mayo de la Reserva Federal, los operadores apostaron el viernes por que el banco central de Estados Unidos suba aún más los tipos en los meses siguientes para frenar la creciente inflación.

El oro es muy sensible a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes, al tiempo que impulsan el dólar, la moneda en la que cotiza. Sin embargo, se considera un depósito de valor seguro durante las crisis económicas y políticas.

“Tenemos un objetivo a tres meses de US$ 1,850”, dijo Menke, añadiendo que “hemos sido de la opinión de que el oro es bastante caro como activo de refugio (...) Pensaríamos que las presiones inflacionarias están a punto de ceder y eso debería quitar parte de la demanda de refugio que hemos visto para el oro”.

El dólar subía a un nivel visto por última vez en marzo de 2020, haciendo que el oro sea más costoso para los tenedores de otras divisas.

Entre otros metales preciosos, el paladio bajaba un 3.4% a US$ 2,293.33 la onza, mientras que el platino caía un 2% a US$ 911.69, tras tocar su nivel más bajo desde diciembre de 2021. La plata perdía un 2.2% a US$ 23.60 la onza, tras haber tocado un mínimo de más de dos meses.

VIDEO RECOMENDADO

El decano del Colegio Médico del Perú dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud en la que debatieron la posibilidad de eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos.