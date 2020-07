Los inversores continúan refugiándose en el oro con un avance de los precios por quinto día, acercándose cada vez más al máximo histórico alcanzado en 2011.

Un dólar más débil, tasas reales negativas, preocupaciones por el coste económico de la pandemia y las tensiones políticas flagrantes empujan al oro y la plata en camino a su mayor avance anual en diez años.

La plata, que repuntó un 20% en los cuatro días anteriores antes de tomar un respiro el jueves, ha recibido apoyo adicional de los operadores que apuestan a un resurgimiento de la demanda industrial dadas las medidas de estímulo masivo en todo el mundo.

“Creo que el consejo de no ponerse en el camino de un tren de carga funciona bien aquí”, dijo David Govett, jefe de negociación de metales preciosos en Marex Spectron. “Al igual que todos los trenes de carga, tiene que detenerse en algún momento. La pregunta del millón es dónde”.

Los dos metales son los de mejor rendimiento del índice de materias primas de Bloomberg este año, ya que los inversores buscan un refugio frente a las consecuencias económicas del virus. El salto en la demanda ha llevado a las posiciones en fondos cotizados en bolsa respaldados por plata y oro a máximos históricos, y muchos observadores de la industria han pronosticado nuevas ganancias.

El oro al contado llegó a avanzar hasta un 0.9% a US$ 1,888.57 la onza, reduciendo aún más la distancia frente al récord de US$ 1,921.17 alcanzado en setiembre del 2011. La plata al contado disminuyó a US$ 22.8833 la onza después de cuatro días de ganancias y tras alcanzar el nivel más alto desde el 2013 hoy.

Los inversores están evaluando las nuevas tensiones chino-estadounidenses antes del dato de solicitudes semanales de desempleo de EE.UU. que se publicará más tarde el jueves. China podría tomar represalias por el cierre de su consulado en Houston por parte de EE.UU con el cierre del consulado estadounidense en Chengdu, o reduciendo personal en su representación en Hong Kong, según informes de los medios. Las expectativas de otra ronda de estímulo estadounidense también impulsaron al metal amarillo.

La tendencia del oro “sigue siendo fuertemente alcista, incluso si algunos indicadores técnicos muestran ahora una sobrecompra del oro, lo que refleja lo rápido que fue el repunte reciente”, señaló Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades en Londres, en un comentario. “En esta etapa, no hay señal de corrección, y el debilitamiento del dólar está impulsando aún más el repunte del oro”.