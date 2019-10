El mercado del mineral de hierro perderá toda la tensión restante para finales del próximo año a medida que la producción de acero chino se debilita y los suministros mineros aumentan, según Morgan Stanley, que predice que los precios se hundirán a US$ 70 la tonelada.

La mayor parte de la relajación prevista estará impulsada por una caída de la producción de acero en China ya que los inicios de vivienda comienzan a desacelerarse, dijo el banco en un comentario. Los precios disminuirán todos los trimestres en el 2020 a medida que el mercado se relaja en 95 millones de toneladas, señaló.

La trayectoria del mineral de hierro en el 2019 ha sido vertiginosa ya que la escasez de la oferta y la creciente demanda se unieron para impulsar un repunte en la primera mitad, seguido de un debilitamiento en el tercer trimestre a medida que se restablecía parte de la producción. Morgan Stanley basó su perspectiva en cómo las tasas de ejecución actuales afectarán a los motores del mercado, ya que eso “determinará el movimiento de precios del próximo año”, escribieron analistas entre los que figuraban Marius van Straaten .

El mercado mundial se relajará para finales del 2020, “eliminando toda la tensión restante”, dijeron los analistas. Si bien “gran parte de la recuperación de la oferta ya ha quedado atrás”, se espera que la producción de acero disminuya durante todo el año, dijeron.

En datos oficiales del martes, los envíos de mineral de hierro desde Port Hedland en Australia registraron un tercer trimestre récord. Pese a que las mineras se enfrentaron a una serie de trastornos en el suministro, las exportaciones desde el puerto este año han alcanzado los niveles registrados en 2018.

El mineral de hierro al contado cotizaba a US$ 93.80 la tonelada, según Mysteel Global. La cifra es inferior al máximo de US$ 127.15 a principios de julio, pero representa un alza del 29% este año. Trimestralmente, Morgan Stanley pronostica precios de US$ 90, US$ 80, US$ 75 y US$ 70 respectivamente para el 2020. El material de referencia se negoció por última vez a US$ 70 en diciembre del 2018.

De las principales mineras, Morgan Stanley dijo: