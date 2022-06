El consumo mundial de alimentos tras la pandemia cambió y se han redefinido las tendencias. El consumidor valora ahora mucho más los alimentos funcionales -”la comida como medicina”-, los productos orgánicos, la producción consciente, así como la procedencia alimentaria: “volver a lo local, volver a las raíces”, remarca un reciente análisis de Promperú.

En esa línea, la comisión a cargo de promover al Perú en los mercados extranjeros, ha identificado los nuevos productos procesados que empiezan a volverse más atractivos en el mercado europeo. Entre ellos, las bebidas a base de frutas exóticas y de los denominados superfoods que se producen en Perú.

De acuerdo a datos compartidos a Gestión.pe, el jugo de arándanos es una de las bebidas que mejor evolución ha tenido pasando de un valor de exportación de US$ 64,000 en el 2020 a US$ 230,000 en 2021. En lo que va del acumulado del 2022, se registra un crecimiento de 365% en comparación al mismo período del año pasado.

El jugo a base de limón pasó de facturar US$ 10,500 en el año de la pandemia a casi US$ 11,400 en el 2021. En el acumulado de este año registra un crecimiento positivo de 40.1%. Mientras que los envíos de jugo de naranja crecieron en casi 100,000 kilos entre el 2017 y 2021. Durante el 2022, los datos marcan un aumento de su exportación de 4.1%.

“Las bebidas saludables y funcionales son un boom. Bebidas a base de granada con arándanos son una opción; hemos visto incluso lanzamientos de bebidas elaboradas a base de chía, también con cúrcuma mezclado con naranja, también jugo de limón. Empiezan a venderse este tipo de bebidas a base de materia prima de Perú”, comenta una vocera de Promperú.

“Ya conocen (las frutas peruanas) y saben cuáles son sus propiedades en la salud. Mientras más relacionado estén al tema de la pandemia, adquiere un mayor interés”, agregó.

Otras variedades de bebidas como los elaborados a base de jengibre con arándanos y otros, han tenido un crecimiento global de 31.1% en lo que va de este año.

En contraste, el envío de jugo de maracuyá cayó fuertemente, pasando de facturar más de US$ 1.5 millones (2020) a solo US$ 128,000.

Envíos de pisco

Aunque la producción de pisco se destina principalmente al mercado local, los envíos a diferentes mercados en el mundo empieza a recuperarse. Según las cifras de Promperú, entre enero y noviembre del 2021, se enviaron US$ 3.3 millones a Estados Unidos, seguido de España (US$ 769,128), Países Bajos (US$ 499,721) y Francia (US$ 251,262).

En todo el 2021 se habrían exportado más de US$ 7.5 millones, casi el doble de lo enviado un año antes. En el acumulado que registra Promperú de este 2022, los envíos ya suman más de US$ 1 millón, un 80.1% más respecto al mismo periodo del 2021.

Diversificar mercados

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) adelantó que ante la inquietud de los agroexportadores peruanos -que enfrentan diversos problemas como los altos costos de exportación y el bajo precio en algunos de los cultivos- realizarán nuevos monitoreos para ampliar los nichos de mercado de los diferentes productos nacionales.

Así, para los siguientes meses se tiene previsto realizar un estudio sobre el potencial de los productos procesados en Canadá; otro sobre café y funcionales para Corea del Sur; y también de frutas y hortalizas para países de Centroamérica. Solo hace algunas semanas, culminó un estudio sobre las oportunidades en el mercado de Austria y Suiza.

Al respecto, se identificó que ambos países cuentan con un alto poder adquisitivo de más de US$ 56,000 per cápita. Asimismo, los dos mercados tienen aún una demanda insatisfecha por espárragos en conserva. “Perú tiene una ventaja desde la temporalidad de la cosecha”, destaca el estudio.

Los otros productos con alto potencial son: limas y limones ante escasez de competencia europea, el arándano -aunque Perú ya exporta, todavía hay una demanda insatisfecha-. Y en el caso del mango, es una de las frutas con mayor volumen de exportación pero con escasez de competencia nacional y europea.

“En un contexto en el que se aborda el tema de seguridad alimentaria, productos como los superfoods pueden tener una oportunidad importante, que además está relacionado con las nuevas tendencias que el mismo mercado exige. Productos como la maca, kiwicha, quinua, frutas y hortalizas tienen una posibilidad de aprovechamiento en diferentes mercados”, indicó Promperú.