El aislamiento social, con restricciones para personas y la operatividad limitada de algunos negocios, generará muchas oportunidades para el desarrollo del e-commerce, considera Yuriko Huayana, gerente general de VTEX Perú. “Tal es el caso de la venta a través de televendedoras o por catálogo, que empezarían a ser negocios digitales y no solo tradicionales. Internet fue una herramienta clave frente a la primera cuarentena y lo será en esta también”, explica.

¿Qué factores facilitarían su desarrollo? En primer lugar, el nuevo consumidor digital. “El consumidor es y tiende a ser omnicanal, dado que no hay consumidores excluvivos de un canal u otro. Todos están mezclándose y, por ende, adoptando la digitalizacion como parte de su nuevo midnset”, señala Huayana. Una de cada seis compras que realizan los peruanos al mes ya se da por Internet, según un reciente estudio de Datum.

Además, el nuevo mindset del empresario se basa ahora en que la ola digital no tiene retroceso y que la toma de decisiones tiene que ser cada vez más ágil y orientada al futuro.

“Los distintos escenarios proyectan crecimiento en el nivel de facturacion en canales digitales ya existentes. No obstante, existe un gran reto para los negocios que aún no se han sumado a la economía digital. Ellos deberán subirse a la ola o empezarán a perecer, como muchos negocios que ya hemos visto que han tenido que cerrar operaciones”, precisa la ejecutiva.

Para aprovechar la coyuntura, Huayana sugiere que los e-commerce maximicen el consumo digital de sus actuales consumidores y mejoren la experiencia de compra, no solo en base a una logística eficiente, sino también a una plataforma e-commerce escalable que les permita generar recurrencia de compra.

Según un estudio de Global Research Marketing, el 75% de los peruanos tuvo una intención de compra de sus marcas favoritas, pero con temor que no se concrete el envío, que no llegue la compra a tiempo o que no quede conforme. “Hay que fortalecer la percepción de compra y el servicio, sobre todo si solo el 34% considera que los inconvenientes de una compra online tienen inmediata solución”, enfatiza la especialista.