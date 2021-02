El cobre extendió su avance a un máximo de nueve años en medio de advertencias de una escasez histórica, lo que aumenta las expectativas de que los precios se acerquen a un récord. Por su parte, el estaño, en medio de una contracción de la oferta, está encaminado a registrar un repunte sin precedentes.

Los metales han subido a medida que los inversionistas apuestan a que los materiales necesarios para reconstruir la economía mundial enfrentarán una fuerte demanda después de la pandemia. La escasez de cobre, junto con su uso para electrificar el transporte y expandir las redes, está atrayendo especial atención.

Goldman Sachs Group Inc. dijo que el regreso de los inversionistas chinos después de una pausa de una semana ha provocado el siguiente tramo alcista, mientras que el mercado registrará este año el mayor déficit en una década.

El estaño también repunta gracias a una de la mayor escasez de oferta en la historia de los mercados de metales debido al aumento de la demanda por las crecientes ventas de productos electrónicos en la era del trabajo remoto.

Venerables nombres de Wall Street, como JPMorgan Chase & Co., han dicho que las materias primas han comenzado un nuevo superciclo de alzas que se extenderán por años, con una inflación más rápida y un dólar más débil que ayuda a impulsar la clase de activos.

“La perspectiva fundamental para el cobre sigue siendo extremadamente alcista sin evidencia de que los niveles de precios actuales aún estén estimulando los efectos de suavización para revertir las tendencias de ajuste fundamental tanto spot como de futuros”, escribieron analistas de Goldman, incluido Nicholas Snowdon, en el informe.

La demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales clave, mientras que “la continuidad de las operaciones de una parte significativa del sector manufacturero de China durante el período de festividades ha generado un entorno de demanda de materias primas mucho más fuerte de lo habitual”, dijeron.

Goldman elevó su precio objetivo de 12 meses a US$ 10,500 por tonelada y revisó al alza sus proyecciones a tres y seis meses. Citigroup Inc. dijo que el cobre alcanzará los US$ 10,000 en 12 meses en medio de una enorme escasez.

En otros mercados, el estaño también tocó un máximo de nueve años, ya que el metal base principal con mejor desempeño de este año enfrenta una contracción histórica en la oferta. Los precios se preparan a anotar su décimo sexto aumento semanal.

Los precios subieron hasta 4.5% a US$ 26,050 por tonelada. El metal ha ganado 10% esta semana, acumulando un alza en el año de 28%.