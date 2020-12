Mercados







El bitcóin pulveriza su récord histórico y se acerca a los US$ 24,000 El pasado 1 de diciembre, el bitcóin se había acercado a los US$ 20,000, al llegar a US$ 19,914, pero perdió fuelle ese mismo día y cerró en US$ 19,055. Posteriormente, la criptomoneda llegó a caer por debajo de los US$ 18,000 entre el 9 y el 11 de diciembre.