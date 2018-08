Donald Trump puede quejarse cuanto quiera, pero el dólar seguirá fuerte

Dolor a corto plazo, pero la ganancia a largo plazo acumulada por el dólar sigue intacta.

Si bien el billete verde bajó el martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a la Reserva Federal por subir las tasas de interés, el panorama de la moneda sigue siendo alcista, de acuerdo con un creciente grupo de administradores de divisas.

El dólar se ha fortalecido más de un 4 por ciento frente al euro este año, ya que la Fed aumentó los costos de endeudamiento dos veces y parece estar en camino de realizar una nueva alza en septiembre y en diciembre.

Los bonos del Tesoro a 10 años ahora tienen un rendimiento de alrededor de 250 puntos básicos más frente a los bonos alemanes comparables, nivel cercano al máximo histórico, lo que ayuda a atraer fondos hacia la moneda estadounidense.

"Si se observa la economía, se debieran subir las tasas", dijo a Bloomberg Television Rachel Winter, gerente de inversiones de Killik & Co. que supervisa cerca de 5.900 millones de libras (US$ 7,600 millones). "No creo que los comentarios de Trump persuadan a la Fed de hacerlo y, por lo tanto, el ciclo alcista de la tasa de interés empujará al dólar al alza".

Los comentarios de Trump llegan en un momento en que los inversionistas de mercados emergentes se enfrentan a una mayor volatilidad en medio de mayores rendimientos globales y una creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La visión de Winter coincide con la de otros administradores de activos que siguen alcistas con respecto al dólar, en tanto Man Group Plc, el mayor fondo de cobertura que cotiza en bolsa, sostuvo la semana pasada que la escalada de las tensiones comerciales solo puede alimentar la fortaleza del dólar, no debilitarlo.

De acuerdo a Old Mutual Global Investors, los inversionistas debieran mantener la moneda estadounidense mientras la Fed siga aumentando las tasas.

"Honestamente, creo que ahora es como compra durante la baja del dólar", dijo Mark Nash, administrador de divisas de Old Mutual.

"Esencialmente, lo que está pasando en la economía global es que la Fed está subiendo las tasas, al tiempo que se observa un crecimiento débil en el resto del mundo. Esto está absorbiendo dólares del sistema y es por eso que el dólar está tan fuerte en este momento, y es muy difícil ver que eso cambie".

Si bien es probable que el dólar se mantenga fuerte por ahora, la tendencia podría revertirse el 2019, dijo Robert Parker, miembro del Comité de Inversiones de Quilvest Wealth Management.

"La Fed elevará las tasas en septiembre y probablemente las subirás nuevamente en diciembre", dijo Parker a Bloomberg Television. "Sin embargo, impugno la orientación de la Fed de que aumentará las tasas tres veces en el 2019. Los aumentos de tasas podrían detenerse a mediados del próximo año".