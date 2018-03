Dólar toca su nivel más bajo en casi dos meses tras disiparse la incertidumbre política local

Foto 8 | Prima AFP: Dólar caería a S/ 3.18 si no se concreta vacancia presidencial. En las últimas semanas, los mercados cambiario y de bonos se han visto afectados por el nuevo pedido de vacancia presidencial presentado en el Congreso. Ello ha ocasionado que el dólar fluctúe entre S/ 3.25 y S/ 3.26 -por encima del nivel al que cerró en el 2017-, pese a la tendencia bajista del billete verde en el resto de la región. Además, los inversionistas extranjeros se han desprendido de parte de sus bonos locales, provocando que el rendimiento de los mismos se eleve (ver gráfico). “Desde fines de febrero, cuando empezaron los rumores de una nueva moción de vacancia, hay un ánimo comprador (de dólares) de los offshore (extranjeros), y esto se atribuye a la incertidumbre”, advirtió un banquero. Hoy el Congreso decidirá si admite o no el pedido de vacancia. Si bien el mercado da por hecho la admisión de esta segunda moción, la fuente de incertidumbre para los inversionistas es si se concretará o no la vacancia (Foto: Andina).