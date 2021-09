El precio del dólar estadounidense en Perú descendió al final de la jornada de este martes tras datos que mostraron una aceleración de la inflación menor de lo esperado en Estados Unidos el mes pasado, lo que ha creado incertidumbre sobre el momento en que la Reserva Federal (Fed) reducirá su compra de activos.

Al término de las operaciones, el tipo de cambio se cotizó a S/ 4.106 por dólar en el mercado interbancario, una caída marginal de 0.02% en comparación a los S/ 4.107 del cierre del lunes, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR decidió vender US$ 73 millones en la jornada, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.1049 por dólar. En lo que va de septiembre, ha realizado la venta de US$ 782 millones, mientras que en el año ha vendido US$ 7,206 millones.

El Departamento del Trabajo dijo este martes que su Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, subió solo un 0.1% el mes pasado. Se trató del menor avance desde febrero y siguió a un alza del 0.3% en julio. El conocido como IPC subyacente trepó un 4% interanual tras acelerarse un 4.3% en julio.

A nivel local se espera ahora conocerse el dato del Producto Bruto Interno (PBI) y empleo que reportará esta semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a fin de tener una mejor idea sobre el desempeño económico peruano en julio.

En el mercado paralelo o casas de cambio de Lima, el tipo de cambio se cotiza a S/ 4.090 la compra y S/ 4.115 la venta por cada dólar.