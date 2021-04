En marzo, el precio del dólar no solo alcanzó niveles récord sino que, además, registró su cuarta alza mensual consecutiva.

El billete verde cerró marzo en S/ 3.747, tras haber escalado a un nuevo máximo histórico (S/ 3.773).

Con ello, el dólar anotó un avance de 2.6% frente al sol en el tercer mes del año.

Para moderar el repunte de la moneda estadounidense, el Banco Central de Reserva (BCR) intervino activamente en el mercado cambiario.

Durante el mes colocó swap cambiarios y CDR por el equivalente a US$ 4,656.5 millones y US$ 278.5 millones, respectivamente. Además, el BCR vendió directamente US$ 1,147 millones.

Ruido

El ruido electoral local y un contexto de mayor riesgo global impulsaron la demanda de dólares, principalmente de inversionistas extranjeros.

Desde inicios de marzo, las encuestas de intención de voto colocan en los primeros lugares a candidatos percibidos como antimercado, lo que genera nerviosismo entre los inversionistas, explicó un tesorero de la banca.

Pero también el repunte de ontagios en Europa y América Latina, y el optimismo sobre una rápida recuperación de la economía de Estados Unidos contribuyen a la mayor fortaleza global del dólar, señalan analistas.

“En el último día del mes y del trimestre algunos inversionistas tomaron algo de ganancia de sus posiciones en dólares. Eso no significa que el nerviosismo ha desaparecido”, refirió otro banquero.

Mes atípico

Consideró que abril será un mes atípico por el proceso electoral, en el que la volatilidad del dólar estará a la orden del día. “Abril arrancará con un escenario volátil. Va a depender de la encuestas y noticias que vayan saliendo”, añadió.

En el escenario en que pasan a la segunda vuelta un candidato promercado y uno antimercado la divisa estadounidense podría subir a S/ 3.80, estimó. Esa posibilidad ya está incorporada, en parte, en el precio del dólar, indicó.

Si pasaran dos candidatos percibidos como contrarios al mercado el billete verde treparía a S/ 3.85.

El dólar más bien retrocedería rápidamente a niveles de S/ 3.65 si entran al balotaje dos contendientes que representen la continuidad del modelo económico, proyectó el ejecutivo de la banca.

Bolsa de Valores de Lima retrocede 5.1% en marzo

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se enfrió en el último mes del verano. Su principal índice, el SP/BVL Perú General, cerró marzo en 21,732 puntos, con lo cual anotó una caída de 5.14% en marzo. En los cuatro meses previos la bolsa limeña avanzó.

Pese al retroceso, en lo que va del 2021 la BVL acumula ganancias de 2.64%. En el tercer mes del año, los sectores de la bolsa limeña de peor desempeño fueron el financiero (-11.43%), consumo (-3.63%) y minero (-2.92%).

El retroceso de los precios de los metales afectó el valor de las acciones mineras. Asimismo, el ruido electoral y la lenta recuperación de la economía local influyeron en la caída de los papeles de consumo y financieras.

En abril la coyuntura electoral seguirá afectando a la BVL, según analistas.