El precio del dólar tocó este martes su nivel más bajo de julio presionado por una venta de divisas de empresas locales de fondos de pensiones, en una sesión en la que vencieron contratos a futuro, certificados de depósito reajustable (CDR) y swaps cambiarios.

Al término de la jornada, la cotización del dólar se situó en S/ 3.276/3.278 unidades, un nivel menor en 0.24% frente a los S/ 3.285/3.286 del cierre del viernes.

Hoy se reportó un monto negociado de US$ 517 millones. En la jornada, vencieron contratos a futuro por US$ 370 millones, que fueron renovados solo parcialmente por inversores extranjeros. Estos vencimientos dejan a los bancos locales con posiciones largas en dólares y generan ventas.

No obstante, los vencimientos de CDR por S/ 510 millones de soles (unos US$ 155 millones) y swaps cambiarios por S/ 400 millones (unos US$ 121 millones) del Banco Central de Reserva (BCR), redujeron las posiciones de los bancos.

Los flujos se desequilibraron al final de la sesión por ventas de dólares de administradoras de fondos de pensión.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 1.24% en lo que va del año, tras haberse depreciado 3.54% en el 2017.

Por otro lado, el tipo de cambio se cotizó hoy a S/ 3.283/3.284 unidades por dólar en las calles y casa de cambio de Lima.