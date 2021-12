El precio del dólar en Perú abrió a la baja a mitad de semana, continuando su tendencia decreciente y manteniéndose por debajo de los S/ 4.

El tipo de cambio cotizó a S/ 3.958 según la agencia Bloomberg, una ligera baja de 0.07% frente al cierre del martes, en S/ 3.961, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú.

El ente emisor indicó que la divisa estadounidense se ha visto afectado en los últimos meses, principalmente, por el ruido político, anuncios de posibles estatizaciones, problemas con empresas mineras, mayor aversión al riesgo por los temores de presiones inflacionarias a nivel global, la variante ómicron del coronavirus y un nuevo pedido de vacancia presidencial.

En lo que va del año, la entidad monetaria ha ofertado US$ 17,600 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 11,600 millones) y colocación neta de derivados cambiarios y CDR BCRP (US$ 6,000 millones).

A nivel global, los futuros de Wall Street apuntaban a una recuperación y los precios del crudo subían, ya que el optimismo se resistía a ser derrotado por las preocupaciones en torno al impacto de ómicron en las economías globales.

“La variante ómicron sigue en auge, pero no impacta a este mercado, incluso aunque los casos globales hayan superado el millón por segundo día consecutivo”, dijeron estrategas de SaxoBank en una nota, apuntó la agencia Reuters.

Aunque señalaron que el “avance vertiginoso en las bolsas” parece haberse detenido, afirmaron que el rebote en el mercado de futuros ya ha borrado parte de los modestos daños.

El estado de ánimo más cauteloso de la renta variable ayudaba a que el dólar se reafirmara ligeramente. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cotizaba a 96.223 unidades, desde un mínimo de 95.958 tocado el viernes.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compraba a S/ 3.940 y se vendía a S/ 3.990, según el portal cuantoestaeldolar.pe.