El precio del dólar en Perú cerró con una ligera baja el lunes, en medio de la debilidad de la moneda estadounidense a dos días de la reunión de la Reserva Federal, que será clave para calibrar nueva información sobre la economía más grande del mundo.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.913, un leve descenso de 0.07% frente al cierre del viernes en S/ 3.916, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 1.95% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.912. Principalmente hoy tuvimos demanda de no residentes, poco flujo en el mercado. El BCR colocó swaps cambiarios venta por US$ 200, US$ 300 y US$ 100 millones todos a 3 meses, para que no se deprecie la moneda”, apuntó Alexander Javier, trader de Divisas en Renta4 SAB.

En el mercado se negociaron US$ 113 millones a un precio promedio de S/ 3.9143, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3.890 y se vende a S/ 3.920, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, los mercados de monedas y acciones de América Latina operaban el lunes con valorizaciones frente al dólar, en medio de la debilidad de la moneda estadounidense a dos días de la reunión de la Reserva Federal, que será clave para calibrar nueva información sobre la economía más grande del mundo.

Según la agencia Reuters, si bien la mayoría de los mercados dan por hecho una subida en las tasas de interés del banco central estadounidense de 75 puntos base el miércoles, los agentes estarán atentos a las señales sobre el grado de endurecimiento monetario a futuro en medio de la incertidumbre sobre una proyectada recesión.

“Las aguas están ahora más calmadas, ya que se considera muy probable que la Fed no dé ninguna sorpresa el miércoles y suba los tipos en 75 puntos base”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

“El principal punto de interés será, en cambio, el tono adoptado por Jerome Powell, con los observadores deseosos de calibrar el sentimiento dentro del banco central y ajustar las expectativas para los tiempos venideros”, agregó.

