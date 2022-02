El precio del dólar en Perú cerró al alza el lunes, en una jornada de pocos negocios por un feriado en Estados Unidos, y en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania.

El tipo de cambio terminó la sesión cotizando a S/ 3.761 por dólar, un avance de 0.29% frente al cierre del viernes, en S/ 3.750, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un descenso de 5.76% en comparación con la última cotización de 2021, en S/ 3.991.

Durante la jornada, el ente emisor colocó swaps de tasa de interés al plazo de tres meses por S/ 50 millones a una tasa promedio de 4.03%.

Además, se subastaron certificados de depósito con tasa variable a tres meses por S/ 900 millones a un margen promedio de 0.04%; y depósitos a una semana por S/ 2,200.1 millones a una tasa promedio de 3.50%.

“Durante la jornada se negociaron US$ 124 millones a un precio promedio de S/ 3.7515, el BCR no intervino con instrumentos financieros ni con ventas directas. El día de hoy, no hubo mucha liquidez en el mercado, ya que es feriado en Estados Unidos por el día del presidente”, indicó Allisson Pérez, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compraba a S/ 3.740 y se vendía a S/ 3.770, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de las monedas de América Latina exhibían ganancias el lunes, en medio de un ligero alivio en la tensión entre Rusia y Ucrania que devolvía a los inversores el apetito por activos de riesgo, en una sesión con pocos negocios debido a un feriado que mantenía cerrado a los mercados estadounidense.

Según la agencia Reuters, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que el mandatario estadounidense, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin, acordaron en principio sostener una cumbre sobre Ucrania, aunque el Kremlin dijo que no había planes inmediatos para una reunión.

En tanto, los mercados de Estados Unidos permanecían cerrados el lunes debido a un feriado por la conmemoración del “Día de los Presidentes”.