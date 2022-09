El precio del dólar en Perú cerró al alza el jueves, ante expectativas de un alza en las tasas de interés de Estados Unidos más agresiva de lo que se ha visto hasta ahora a luz de los últimos datos de la primera economía del mundo.

El tipo de cambio opera en S/ 3.885 por dólar, un avance de 0.05% frente al cierre del miércoles en S/ 3.883, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2.66% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“En el mercado se negociaron US$ 186 millones a una tasa promedio de 3.8898. No hubo intervención por parte del BCR. Durante la jornada la demanda estuvo impulsada por no residentes por ser un activo refugio y el flujo de oferta por corporativos debido al pago de impuestos”, apuntó Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.870 y se vende a S/ 3.900, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de los mercados de valores de América Latina operaban con pérdidas el jueves, presionados por expectativas de un alza en las tasas de interés de Estados Unidos más agresiva de lo que se ha visto hasta ahora a luz de los últimos datos de la primera economía del mundo.

Según la agencia Reuters, a la sorpresiva alta inflación de agosto en Estados Unidos que se dio a conocer el martes, se agregaron otros datos, como un aumento en las ventas minoristas y una caída en los pedidos de subsidios por desempleo, que mostraban una señal de que su economía podría tolerar tasas de interés más altas para hacer frente a la inflación.