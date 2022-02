El precio del dólar en Perú abrió al alza el lunes, mientras sanciones a Rusia golpeaban los mercados globales y el país entraba en una nueva crisis política, con pedidos de vacancia para el presidente Pedro Castillo a raíz de las declaraciones de una colaboradora eficaz.

El tipo de cambio opera en S/ 3.750 por dólar, un avance de 0.34% frente al cierre del viernes, en S/ 3.737, según datos de la agencia Bloomberg.

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 6.03% en comparación la última cotización de 2021, en S/ 3.991.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compraba a S/ 3.725 y se vendía a S/ 3.770, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

En la víspera, declaraciones de la lobista Karelim López, como colaboradora eficaz, desataron una nueva crisis política con nuevos pedidos de vacancia a la vista contra el presidente Castillo.

A nivel global, las acciones mundiales caían, los precios del petróleo se disparaban y el rublo se hundía hasta alcanzar nuevos mínimos históricos el lunes, mientras Occidente intensificaba las sanciones contra Rusia por su ataque a Ucrania, que incluyen la exclusión de algunos bancos del sistema de pagos global SWIFT.

Según la agencia Reuters, los futuros de las acciones estadounidenses se encontraban en territorio negativo, aunque el amplio indicador de acciones asiáticas de MSCI y el Nikkei japonés obtuvieron pequeñas ganancias.

La escalada de las tensiones aumentó los temores a que el suministro de petróleo del segundo productor mundial pueda verse interrumpido, lo que hizo que los futuros del crudo Brent subieran un 5%, hasta US$ 102.86. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subieron US$ 4.62, o casi un 5%, a US$ 96,24 el barril.