El precio del dólar en Perú abrió a la baja el viernes, en su última jornada del año, mientras los mercados globales miraban con optimismo las medidas para contener el avance de la variante Ómicron del COVID-19.

A las 9:45 a.m., el tipo de cambio se negociaba a S/ 3.977 por dólar, según la agencia Bloomberg, una baja de 0.30% con respecto al cierre del jueves, en S/ 3.989, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El ente emisor apuntó que en los últimos meses, la divisa estadounidense se ha visto afectada por el ruido político, anuncios de posibles estatizaciones, problemas con empresas mineras, mayor aversión al riesgo por los temores de presiones inflacionarias a nivel global, la variante ómicron del coronavirus y un nuevo pedido de vacancia presidencial.

En lo que va del año, la entidad monetaria ha ofertado US$ 17,600 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 11,600 millones) y colocación neta de derivados cambiarios y CDR BCRP (US$ 6,000 millones).

Según la agencia Reuters, a nivel global el mejor ánimo en los mercados globales se veía respaldado por indicios de que los Gobiernos están intentando contener la rápida propagación de la variante Ómicron sin paralizar las actividades productivas.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compraba a S/ 3.960 y se vendía a S/ 4.000, según el portal cuantoestaeldolar.pe.