Esta semana marca la sentencia a muerte para lo que alguna vez fueron dos de los negocios más populares en mercados emergentes.

El lunes, Venezuela omitió un pago sobre los últimos US$ 60,000 millones en bonos del país que no estaban en incumplimiento, un golpe final para los inversionistas que luchaban contra las sanciones que frenaron el comercio y deprimieron aún más los precios de los bonos. Un día antes, el presidente amigable a los negocios en Argentina, Mauricio Macri, perdió su intento de reelección ante un rival populista, consolidando así las expectativas de inversionistas de una dura reestructuración de la deuda que ha dejado el comercio de bonos de referencia a tan solo 40 centavos por dólar.

Los sucesos han resultado especialmente dolorosos para administradores de dinero, entre ellos Pacific Investment Management Co. , BlackRock Inc. y Ashmore Group Plc que acumularon notas de las dos naciones hace unos años, apostando a que la administración Macri revitalizaría la economía argentina y un gobierno más amigable con los inversionistas llegaría a Caracas, rescatando al país después de años de políticas socialistas desestabilizantes.

Los administradores de dinero dicen que las ventas masivas en los dos países latinoamericanos sirven como advertencia para acreedores demasiado ansiosos por prestar miles de millones de dólares a naciones en desarrollo de mayor rendimiento en un momento en que más de US$ 13 billones en bonos se negocian con cero rendimientos.

“La pregunta es: ¿En qué medida los rendimientos negativos y esta búsqueda de rendimientos están cegando a inversionistas?, dice Jean-Dominique Butikofer , jefe de renta fija de mercados emergentes en Voya Investment Management, con sede en Atlanta.

Hace unos años, los bonos venezolanos ofrecían algunos de los mejores rendimientos del mundo, y los valores argentinos han tenido sus propios períodos de rendimiento superior. En el 2016, por ejemplo, una apuesta por Venezuela devengó 46%, cinco veces más que el promedio de mercados emergentes. El mismo año, Argentina devengó un atractivo 15%.

Pero desde entonces, las apuestas se han desmoronado. Los bonos venezolanos han disminuido en 69% y los argentinos han caído 38%, mientras que un indicador de un país en desarrollo repuntó 17%.

Pimco, BlackRock y Ashmore han tenido una mayor exposición combinada a los dos países que índices de referencia de JPMorgan Chase & Co., según datos compilados por Bloomberg. Los datos de las tenencias varían según la fecha de presentación de los fondos, algunos de los cuales no han sido actualizados desde principios de este año, y no siempre capturan las coberturas que una cartera puede realizar para reducir el riesgo.

El Fondo de retorno total Ashmore de mercados emergentes por US$ 4,300 millones ha devengado 7,8% este año, peor que 70% de sus pares, según datos compilados por Bloomberg. Entretanto, el fondo de bonos dinámicos BlackRock de mercados emergentes por US$ 2,400 millones ha subido 4.8% y se ubica detrás del 87% de sus pares. El Fondo de ingresos Pimco de US$ 130,000 millones, el vehículo de inversión de la empresa con la mayor exposición a las dos naciones, ha generado 5.7%, detrás del 83% de sus pares.

Funcionarios de BlackRock y Ashmore declinaron hacer comentarios. Michael Reid, un portavoz de Pimco, dijo que la estrategia de mercados emergentes de la empresa está diversificada, por lo que no es inusual que sus fondos tengan exposición a activos con un mal desempeño. Dijo que si bien Venezuela y Argentina sufrieron, hubo ganancias con Brasil, Indonesia y Rusia. Señaló que el Fondo de bonos Pimco para mercados emergentes de US$ 2,100 millones ha devengado 12.2% este año, mejor que el 74% de sus pares.

“El impacto de cualquier mercado emergente en un solo fondo se minimiza”, dijo Reid en un comunicado.

Los bonos argentinos cayeron en agosto después de que el candidato de la oposición, Alberto Fernández, venció a Macri en las primarias. Se aseguró la presidencia el domingo, aunque por un margen menor. Fernández ha tratado de calmar a inversionistas en bonos en pánico, al decir que el alivio de la deuda de Argentina se puede producir de manera amistosa, citando como ejemplo una reestructuración de 2003 en Uruguay que resultó en pérdidas de cerca de 20% para los acreedores.

Entretanto, el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha vuelto aún más impopular. Sin embargo, el esfuerzo respaldado por Estados Unidos para reemplazarlo por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no ha sido exitoso. El comercio de bonos del país se estancó en febrero después de que la administración Trump endureció las sanciones contra el régimen de Maduro, incluida una medida que prohibió a fondos estadounidenses la compra de bonos venezolanos. Gran parte de la deuda ahora se cotiza a centavos por dólar.

“Venezuela es una advertencia sobre cuán bajas pueden ser las recuperaciones de incumplimiento de mercados emergentes”, dijo Guido Chamorro, gerente senior de inversiones de Pictet en Londres. “Los inversionistas argentinos deben estar preparados, en lugar de ilusionarse con recortes del 20%”.