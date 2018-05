Director de Total dice que barril de crudo podría llegar a US$ 100

El director ejecutivo de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, no se sorprendería si viera un barril de petróleo a US$ 100 "en los próximos meses", afirmó ante el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Señaló que las fuertes variaciones de precios del mercado en la actualidad son a causa de las tensiones diplomáticas: "estamos en un nuevo mundo donde las tensiones geopolíticas dominan el mercado".

"Existe un fuerte demanda, la OPEP y Rusia aplican sus políticas efectivamente y encima está el anuncio de Irán, que empujan hacia arriba el precio. No me sorprenderá ver el barril de petróleo por encima de los US$ 100 en los próximos meses", estimó el directivo de la petrolera.

Los países productores de la OPEP, y Rusia -que no forma parte de la organización- aplican desde principios del 2017 una política de reducción de la producción para impulsar el precio del crudo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasado que se retiraba del acuerdo nuclear iraní y que restablecía las sanciones estadounidenses contra Teherán.