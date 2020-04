Argentina está luchando para evitar ingresar en un complicado ‘default’ al mismo tiempo que combate una recesión acompañada de una elevada inflación, tratando de tranquilizar a inversores nerviosos que ven cómo hace dos años la nación ingresó en una crisis difícil de resolver.

El país austral, que a fines del 2019 acumulaba una deuda total de US$ 323,000 millones, anunció el jueves el plan de reestructuración de deuda que ofrecerá a sus acreedores internacionales, que incluye un importante recorte a cupones y una moratoria de tres años sobre pagos.

Argentina ya había postergado su deuda en moneda local, congelando pagos emitidos bajo moneda local hasta fines de año, y pidió alivio a importantes acreedores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

Ahora la nación en las próximas semanas tendrá que convencer a sus acreedores globales de que acepten su oferta, que implica un recorte de más de US$ 40,000 millones, la mayoría en pagos de intereses. Lo que está en juego es una nueva cesación de pagos argentina.

¿Cuál es la nueva oferta?

La oferta es para bonos emitidos bajo ley extranjera por un total de US$ 66,200 millones y propone un período de gracia de tres años, un recorte de intereses del 62% -equivalente a cerca de US$ 37,900 millones - y una quita de capital del 5,4% por cerca de US$ 3,600 millones.

Los acreedores tendrán cerca de 20 días para aceptar o no la oferta.

Capital Economics dijo en una nota que era una “propuesta agresiva” que ayudaría a encarrilar la deuda en un camino sustentable nuevamente.

“Sin embargo, existe un riesgo significativo de que las negociaciones entre bonistas y funcionarios se compliquen a medida que los costos domésticos por el coronavirus continúen subiendo. Eso podría llevar a un ‘default’ desordenado antes de fines de mayo”, señaló.

¿Qué más debe Argentina?

Argentina tiene una deuda total de US$ 323,000 millones, según una presentación hecha por el Ministerio de Economía a fines de marzo. De esa cifra, US$ 130,000 millones, o cerca de 40%, es deuda con el sector público, incluyendo al Banco Central argentino.

Un poco más del 25%, o cerca de US$ 83,000 millones, es en divisas con el sector privado, mientras que el 23% es con organismos internacionales como el FMI. El resto es deuda en pesos argentinos con el sector privado y otras deudas con el sector privado.

Argentina le debe al Club de París US$ 2,100 millones que vencen en mayo. El Gobierno le ha pedido al grupo informal de prestamistas una extensión de un año en la realización del pago.

El país sudamericano también está negociando con el FMI un nuevo acuerdo que reemplace el acuerdo de financiamiento por US$ 57,000 millones alcanzado en el 2018. De esa línea de crédito, Argentina ya ha recibido US$ 44,000 millones.

¿Cuáles vencimientos se aproximan?

Argentina ha estado intentando postergar los vencimientos más cercanos.

A través de un decreto de emergencia, frenó los pagos de bonos en dólares emitidos bajo ley local hasta el 31 de diciembre, y retrasó deuda en pesos a través de canjes y postergando de manera unilateral el pago de vencimientos.

El 22 de abril tiene un considerable pago de intereses de cerca de US$ 500 millones en bonos emitidos bajo ley extranjera, el cual es la próxima gran prueba. Si no realiza el pago, entonces tendría un período de gracia de 30 días antes de ingresar técnicamente en default, si no llega a un acuerdo.

Según una presentación del Ministerio de Economía argentino, los pagos debidos en los bonos que están siendo reestructurados en la actual propuesta suman un total de US$ 4,500 millones este año y US$ 8,400 millones en el 2021.

