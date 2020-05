La demanda china de petróleo ha vuelto casi por completo a los niveles vistos por última vez antes de que Pekín impusiera un confinamiento nacional para combatir el brote de coronavirus, según personas con conocimiento interno de la industria energética del país.

China es el segundo mayor consumidor mundial de petróleo, solo por detrás de EE.UU., y el rápido cambio del país ha ayudado a estrechar el mercado del petróleo antes de lo esperado. El crudo West Texas Intermediate, que hace un mes se hundió en precios negativos, se disparó el lunes por encima de US$ 30 por barril.

En un cambio notable después de que la demanda china se derrumbara en aproximadamente 20% a medida que el país se cerraba en febrero, el consumo de gasolina y diésel se ha recuperado por completo a medida que las fábricas reabrían y los empleados conducían en lugar de usar el transporte público, según las personas, quienes pidieron no ser nombradas porque no están autorizadas para discutir el asunto públicamente.

Determinar el nivel exacto de la demanda de petróleo de China en tiempo real es un ejercicio difícil, pero los ejecutivos y los operadores que monitorean el consumo del país dijeron que era de unos 13 millones de barriles por día, poco menos de los 13.4 millones de barriles por día de mayo del 2019 y 13.7 millones de barriles por día de diciembre del 2019.

El número general sería mayor si no fuera por la demanda de combustible para aviones, que todavía está funcionando muy por debajo del nivel de hace un año, dijeron.

La Agencia Internacional de Energía, que publica estimaciones de oferta y demanda vigiladas de cerca, es mucho más pesimista sobre el consumo chino. En un informe la semana pasada, predijo que el gigante asiático consumirá menos petróleo cada mes durante el resto del año que durante el mismo periodo de 2019.

El colapso del consumo chino a principios de febrero marcó el comienzo del peor capítulo de la historia de la industria petrolera y presagió el daño inminente a la economía mundial provocado por el virus. El colapso petrolero se vio agravado por una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que eventualmente conduciría a precios negativos.

Ahora, la OPEP y sus aliados han corregido sus diferencias con un acuerdo histórico para frenar la producción propia, y en otros lugares, especialmente en Estados Unidos y Canadá, también ha disminuido significativamente.

La gasolina y el diésel están liderando la recuperación en China, ya que los viajeros prefieren la seguridad de sus propios automóviles, en lugar de utilizar el transporte público.

El tráfico de hora pico en varias ciudades chinas ha aumentado en las últimas semanas, en muchos casos a niveles iguales o superiores a los del año anterior, según datos de la compañía de navegación TomTom International BV. El tráfico se ha intensificado particularmente en otras ciudades además de Pekín y Shanghái, las cuales en general tienen más espacio para los conductores que ahora usan sus automóviles para ir al trabajo.

Los datos de la compañía de navegación son ampliamente utilizados entre los operadores de petróleo para estimar los niveles de consumo de combustible en tiempo real en China.

La demanda de diésel también se está recuperando fuertemente, ya que Pekín alienta a los agricultores a plantar más para garantizar la recuperación de la seguridad alimentaria y el consumo industrial del país.

El aumento en el consumo de gasolina y diésel de China ha llevado a las refinerías estatales e independientes a aumentar las tasas de funcionamiento para convertir más petróleo crudo en combustible, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto. Eso significa que las existencias de crudo chino en realidad están siendo arrastradas hacia abajo.

En los últimos días, las refinerías de petróleo chinas se embarcaron en una ola de compras de barriles en el mercado físico, lo que provocó la recuperación de los precios. “Los chinos están comprando todo lo que ven”, dijo un alto ejecutivo de una importante casa comercial.

El precio del crudo popular entre las refinerías chinas, incluidos el Lula de Brasil, el Djeno de la República del Congo y Omán ha repuntado en lo que va del mes. Hace un mes, el Lula cambiaba de manos con un descuento de aproximadamente US$ 6 por barril por debajo del grado de referencia, el Brent. El lunes, una compañía china compró un cargamento con una prima de alrededor de US$ 1 - US$ 1.50 por barril sobre el Brent, dijeron los operadores.