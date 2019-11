Después de ser dado por muerto, el comercio basado en criptomonedas, aunque todavía es pequeño, ha comenzado a crecer nuevamente.

La cantidad de dinero digital enviado a 16 proveedores de servicios comerciales como BitPay aumentó 65% entre enero y julio, según la firma de investigación de datos Chainalysis . El precio de bitcóin, que representó el 89% de todas esas transacciones, había crecido a más del doble durante los siete meses, a alrededor de US$ 10,000. Por lo general, los aumentos abruptos en el precio de la criptomoneda empujan a las personas a gastar menos y, en cambio, a mantener o especular.

El resurgimiento contrasta con el año pasado, cuando Chainalysis descubrió que el comercio basado en bitcóin estaba en declive. Esta vez, la investigadora no solo analizó bitcóin, sino también tether, litecoin y bitcoin cash , que se utilizan para financiar todo, desde juegos de azar en línea hasta compras en tiendas de marihuana.

“Sugiere que hay más confianza general en los activos cripto”, dijo Kim Grauer , economista sénior de Chainalysis con sede en Nueva York, en una entrevista telefónica.

En uno de los mayores esfuerzos para el uso convencional, Intercontinental Exchange Inc. planea comenzar a probar su aplicación de consumo para activos digitales con Starbucks Inc. en la primera mitad del 2020. El procesador BitPay y otros están agregando soporte para nuevas monedas, lo que también impulsa el comercio. La compañía, que dice que procesa más de US$ 1,000 millones anuales, anticipa un crecimiento continuo a medida que se agregan nuevas criptomonedas a la mezcla, incluidas bitcoin cash, ether y XRP , dijo el portavoz Jan Jahosky en un correo electrónico.

La cantidad total de activos cripto utilizada en el comercio sigue siendo pequeña: US$ 5.5 millones en promedio por día en julio, en comparación con alrededor de US$ 3 millones en enero. Starbucks por si solo registra alrededor de US$ 70 millones en ventas diarias.

La incomodidad ha sido una barrera importante. La confirmación de una transacción en la red de bitcóin puede tomar una hora, lo que dificulta que alguien simplemente entre a una tienda, compre una taza de café y se vaya. Muchas empresas aún no aceptan las criptomonedas. Y muchos consumidores aún desconfían de gastarlas de todos modos, debido a la volatilidad salvaje de la mayoría.

El aumento en el uso de tether –una llamada moneda estable porque su precio no suele fluctuar demasiado– le dio un impulso al comercio cripto, y el uso del token en el comercio se multiplicó por cinco entre enero y julio, según la investigadora. En esos siete meses, tether representó 9% de todo el comercio, según Chainalysis.

“Todavía hay mucho crecimiento en bitcóin”, dijo Grauer. “Pero si nos fijamos en tether, especialmente en la segunda mitad del año, tether despegó”.