Para seguir expandiéndose en mercados globales, Danper ahora pone la mira en los nuevos retailers de Asia. Así, negocia su incursión en más cadenas de tiendas en dicha región, señaló su director ejecutivo, Jorge Arangurí.



Si bien la empresa agroindustrial conoce mejor el canal moderno en Europa y EE.UU., el ejecutivo explicó que la consolidación de estos mercados limita el ritmo de creación de nuevas tiendas.

“En Asia sí vemos nuevos retailers y distribuidores, y nosotros tenemos que estar muy atentos”, anotó.

Refirió que la incursión en las nuevas cadenas sería tanto con productos congelados, como frescos y listos para consumir.

Mercado local



Confiado en la respuesta del consumidor local, Danper busca más cobertura comercial en el Perú. En ese sentido, negocia para crecer en el canal de tiendas de conveniencia y de hoteles, restaurantes y catering (horeca).

Asimismo, la empresa planea reanudar la expansión de su cadena Casa Verde, que hoy tiene dos tiendas en Trujillo y una en Lima.

“Estamos afinando un portafolio que se adecue mejor al consumidor peruano, y eso nos llevará a abrir más locales”, sostuvo.

Refirió que la apuesta local es principalmente con conservas y productos listos para consumir que no requieran cadena de frío en los establecimientos comerciales.

Ready to eat

Iniciada la apuesta por los productos “ready to eat, o listos para consumir, en el 2015, Danper observa que esta categoría ya cobra relevancia en los ingresos totales.



Y es que, al cierre del 2018, dicho portafolio llegará a facturar no menos de US$ 10 millones, representando así el 5% de las ventas totales.

“La categoría tiene crecimientos empinados y este año tendría un avance de doble dígito”, estimó Arangurí.

Para impulsar dicho crecimiento, indicó que no solo se enfocan en la venta al consumidor final, sino también desarrollan el canal B2B.

En el crecimiento del portafolio, apostarán por la fusión de alimentos peruanos e internacionales, como una preparación con trigo farro italiano, premiado recientemente en Bruselas, finalizó.