El bitcoin parece tan volátil que algunos podrían argumentar que es necesario ver una bola de cristal, leer runas o mirar las estrellas para adivinar la dirección en que cotizará la caprichosa criptomoneda.

Aquí es donde entra Maren Altman, inversora en bitcoin y astróloga.

La neoyorquina ha estado siguiendo los movimientos de objetos celestes para predecir las fluctuaciones de precio de bitcoin desde el verano boreal pasado. Y si bien mucha gente podría burlarse de su método, ella ha conseguido 1 millón de seguidores en la red social TikTok.

La semana pasada, la joven de 22 años dijo a sus seguidores que esperaran una corrección del precio el 11 de enero.

¿Por qué? Porque Saturno iba a cruzar Mercurio.

Y quién lo iba a decir, el bitcoin cayó hasta un 21% ese día, antes de recuperar la mayor parte de sus pérdidas, pisando los frenos de una meteórica remontada que lo llevó a duplicar su valor respecto a comienzos de diciembre a un récord de US$ 42,000 la semana pasada.

“Nunca le voy a decir a alguien que compre esto o aquello”, declaró Altman. “Puedo predecir las trayectorias de los precios, pero no pretendo ser un asesor financiero consciente de las circunstancias específicas de alguien y, por lo tanto, nunca doy consejos de compra o venta”.

Para los no iniciados, Mercurio representa los datos de precios de bitcoin y Saturno es un indicador restrictivo.

Si bien muchas personas podrían dar al análisis de Altman tanta credibilidad como al de cualquier adivino, ella es parte de un creciente grupo de jóvenes influentes de TikTok que comenzaron a publicar contenido sobre criptomonedas luego de que sus precios subieron en 2020.

Los misteriosos movimientos del bitcoin desconciertan a muchos analistas financieros, quienes dicen que las criptomonedas carecen de los puntos de datos fundamentales que se utilizan para evaluar a los activos tradicionales.

El bitcoin ha quintuplicado su valor desde comienzos de 2020, lo que ha llevado a los bancos de inversión a proyectar más ganancias en el futuro. Citigroup dijo que el bitcoin podría tocar los US$ 318,000, mientras que JPMorgan Chase & Co apuntó que podría llegar a US$ 146,000.

Entonces, ¿qué tienen reservado las estrellas para la criptomoneda favorita del mundo?.

“Veo algunos indicadores favorables al final del mes y especialmente en febrero y principios de marzo”, afirmó Altman, cuyas lecturas de las cartas astrológicas del bitcoin se basan en la fecha de la creación del primer bloque de la moneda, el equivalente a su cumpleaños.

“Sin embargo, veo una gran corrección a mediados de marzo. A mediados de abril también es menos optimista. Mayo es alcista”.