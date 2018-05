Crudo a US$ 300 'no es imposible', dice destacado gestor de fondo

Pierre Andurand, uno de los gestores de fondos de cobertura más prominentes del sector del petróleo, dijo que la actual reticencia de las compañías energéticas a invertir en nueva producción implica que un barril de petróleo a US$ 300 no es "imposible" en unos pocos años.

Andurand, quien a menudo defiende posturas alcistas, dijo en una serie de tuits el domingo que la preocupación por el impacto de los vehículos eléctricos en la demanda futura estaba limitando la inversión en proyectos con largos plazos de entrega.

"Así que, paradójicamente, estos temores a un pico de la demanda podrían traer el choque de oferta más grande que haya existido", escribió. "Si los precios del petróleo no suben lo suficientemente rápido, un petróleo a US$300 en unos años no es imposible".

El gestor, que dirige Andurand Capital Management LLP, también se manifestó en contra de la postura dominante de que unos precios del petróleo de tres dígitos frenarán el crecimiento de la demanda.

"No, el petróleo a US$ 100 no matará la economía", escribió. "Y se necesita un petróleo a más de US$ 100 para alentar suficientes inversiones fuera de Estados Unidos".

Un portavoz de Andurand rehusó comentar sobre los tuits.

Sus declaraciones se hacen eco de las del ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, quien a principios de este mes sugirió que los precios podrían subir aún más desde el nivel actual, cercano a los US$ 75 el barril, sin perjuicios económicos.

"Hemos visto precios significativamente más altos en el pasado, el doble de donde estamos hoy", y la economía mundial tiene la capacidad de absorber un crudo más costoso, dijo Al-Falih. En 2008, el crudo Brent llegó a subir a casi US$ 150 el barril, antes de desplomarse.

Ministro saudita

Andurand fue uno de los destacados gestores de fondos de cobertura de materias primas que se reunieron con Al-Falih en julio en Londres para analizar el estado del mercado del petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios planean mantener los recortes a la producción este año, lo que ha ayudado a impulsar los precios del crudo.

Andurand registró una caída cercana al 10% en los dos primeros meses del año, ya que su fondo se enfrentó a un entorno volátil de precios de energía, según personas familiarizadas con el tema. El fondo ganó dinero en marzo, dijo una de las personas, que pidió que no se revelara su identidad porque se trata de información privada.

El gestor abrió el fondo de cobertura en el 2013 y ha dado resultados anuales positivos desde entonces.