Lograr agregar criterios ambientales al acuerdo de deuda de Ecuador el mes pasado siempre fue una posibilidad remota, pero el mismo hecho de que se propusiera sugiere que las reestructuraciones futuras pueden venir con un nuevo giro.

La idea de Amundi Asset Management de vincular el acuerdo de Ecuador con la eliminación de los subsidios a los combustibles fue descartada por el Gobierno y otros tenedores de bonos; simplemente no había tiempo para imponer nuevos criterios complicados. Los acuerdos futuros pueden obtener una respuesta diferente.

“Ahora tenemos mucha más conciencia de los inversionistas y tenemos más posibilidades de introducir esos elementos en futuras reestructuraciones”, dijo Yerlan Syzdykov , director de mercados emergentes globales con sede en Londres de Amundi, el mayor administrador de dinero de Europa, con alrededor de US$ 2 billones en activos.

Después de Argentina y Ecuador, los próximos candidatos potenciales para una reestructuración son Líbano, que ha caído en default por US$ 30,000 millones en deuda internacional, y Zambia, que tiene US$ 11,000 millones en deuda externa. No está claro de inmediato qué criterios ambientales podrían agregarse, y Syzdykov se negó a discutir casos específicos hasta que se hayan presentado propuestas de reestructuración.

En sus conversaciones con Ecuador, Amundi quería que el Gobierno eliminara los subsidios a los combustibles que cuestan alrededor de US$ 1,400 millones al año. Otros tenedores de bonos y el Gobierno dijeron que la inclusión de estándares ambientales, sociales y de gobernanza habría retrasado la reestructuración de deuda por US$ 17,400 millones en un momento en el que el país tenía poco tiempo que perder.

El Gobierno del presidente Lenín Moreno había tratado de eliminar los subsidios al combustible el año pasado, pero se vio obligado a dar marcha atrás después de protestas lideradas por líderes indígenas, así como por sindicatos de estudiantes y trabajadores.

El ministro de Economía, Richard Martínez , dijo en una entrevista que Ecuador siempre estuvo dispuesto e interesado, pero que hacer un vínculo con los objetivos ESG no es fácil. “Ecuador está muy interesado en realizar estas transacciones, pero quiere hacerlo con tiempo suficiente y estableciendo las metas correctas y los incentivos correctos”.

El momento correcto

“Es probable que veamos muchos más incumplimientos y reestructuraciones en los mercados emergentes durante los próximos uno o dos años, por lo que es el momento adecuado para impulsar en esta dirección”, dijo Bryan Carter , director de deuda de mercados emergentes globales de HSBC Global Asset Management, y pidió que más administradores de dinero se unan a la causa.

Zsolt Papp, especialista en inversiones de deuda de mercados emergentes de JP Morgan Asset Management en Londres, también pidió un enfoque “más holístico” para los acuerdos de deuda.

Para futuras reestructuraciones de deuda, Amundi propone un mecanismo donde el cupón de los bonos variaría en función del cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad.

La supervisión independiente sería fundamental. Syzdykov dijo que podrían incluir inspecciones de terceros y un acuerdo entre los acreedores, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que eviten que un país prestatario se enfrente a otro.

“Fue una pequeña ventana de oportunidad para nosotros” en Ecuador, dijo Syzdykov. “Pero probablemente subestimamos la complejidad de este proceso con tantas contrapartes diferentes involucradas”.