Criptomonedas sufren peor semana desde estallido de la burbuja

La gran crisis de las criptomonedas del 2018 se encamina hacia su peor semana hasta el momento.

El bitcoin se hundía hacia los US$ 4,000 y la mayoría de las otras criptomonedas se desplomaba el viernes, ampliando el descenso del Bloomberg Galaxy Crypto Index al 25%. Se trata de la peor racha de cinco días desde que la criptomanía alcanzó un máximo a principios de enero.

Tras un épico rally el año pasado, que superó muchas de las más notorias burbujas de la historia, las criptomonedas están sufriendo una caída de casi US$ 700,000 millones que muestra pocas señales de disminuir.

Muchos de los temores que provocaron el desplome del 2018 -como una intensificación del escrutinio regulatorio, desacuerdos dentro de la comunidad de las monedas digitales y el caos en los mercados- solo se han intensificado esta semana.

Pese a pérdidas superiores al 70% para la mayoría de las monedas virtuales, Stephen Innes de Oanda Corp. aún no ha visto pruebas de una capitulación que pueda señalar un fondo del mercado.

"Todavía hay mucha gente en este juego", dijo Innes, jefe de negociación para Asia Pacífico de Oanda, por teléfono desde Singapur. Si el bitcoin "se derrumba, si empezamos a ver una ola de ventas hacia los US$ 3,000, esto será un monstruo. Los inversores correrán a la salida”.

Innes dijo que su supuesto base es una cotización del bitcoin entre US$ 3,500 y US$ 6,500 en el corto plazo, con el potencial de caer a US$ 2,500 en enero.

La mayor criptomoneda retrocedía un 4.4% a US$ 4,237 a las 11:31 am en Hong Kong, de acuerdo con precios compuestos de Bloomberg.

Otras monedas como Ether, Ripple y Litecoin disminuyeron al menos un 4.8%. El valor de mercado de todas las criptomonedas seguidas por CoinMarketCap.com se redujo a US$ 138,000 millones, frente a los US$ 835,000 millones en el pico del mercado en enero.